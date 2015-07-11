Sırbistan Başbakanı törene alınmadı



Sırbistan Başbakan Aleksandar Vuçiç soykırım anıtına çelenk bıraktığı sırada bir grup tarafından önce sözle ve ıslıkla protesto edildi. Sırbistan'ın katliamdaki rolünü kabul etmesini savunan Belgradlı bir grup kadın, "Sorumluluk" ve "Soykırım" diye bağırdı. Ardından Başbakan Vuçiç'e ayakkabı, taş, su şişesi ve başka cisimler fırlatıldı. Bu sırada bir grubun Vuçiç'in 1995'te sarf ettiği "Öldürülen her bir Sırp için 100 Müslüman öldüreceğiz" sözünün yer aldığı bir pankart açtığı görüldü.

Sırbistan Başbakanı Vuçiç korumaları eşliğinde törenden ayrılmak zorunda kaldı. Göstericilere megafonlar aracılığıyla yapılan sükunet çağrısı da etkili olmadı.

Sırbistan resmi haber ajansı Tanjug'a göre saldırıda Başbakan Vuçiç'in gözlüğü kırıldı. Başbakana eşlik eden bir şahıs olayı Belgrad gazetesi Blic'e şöyle anlattı: “Korkunçtu. Taş, ayakkabı, ne buldularsa attılar. Başbakan bir taşla yüzünden yaralandı. Ama o kadar ciddi değil.”

Sırbistan Başbakanı Vuçiç, tören öncesinde yaptığı açıklamada soykırımı “korkunç bir suç” tanımlayarak lanetlediğini söylemişti. Vuçiç ülkesinin “bu suça katılan herkesten tiksindiğini ve hepsini mahkeme önüne çıkarmaya devam edeceğini” belirtmişti.

Aleksandar Vuçiç, Srebrenitsa Soykırımı'ndan günler sonra 20 Temmuz 1995'te Sırbistan Ulusal Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada "Öldürülen her bir Sırp için 100 Müslüman öldüreceğiz" demişti.