Sırbistan Başbakanı, Serebrenitsa anmasına katılmak istediğini açıkladı

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Srebrenitsa soykırımının 20. yıldönümünde Temmuz ayında yapılacak anma törenlerine katılmak istediğini açıkladı.

Bosna Savaşı döneminde radikal Sırp milliyetçisi Vuçiç'in açıklaması, Bosna-Hersek medyasında flaş haber olarak yer aldı. Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, oy kaybetme riskine rağmen Srebrenitsa'ya gitmek istediğini belirten Vuçiç, "Eğer Boşnaklar için çok zor olmayacaksa Srebrenitsa'nın Boşnak ve Müslüman kurbanlarına saygılarımı sunmak istiyorum. Masum kurbanlar karşısında başımı öne eğmeye hazırım" dedi.

Srebrenitsa'yı savunan Boşnak komutan Naser Oriç'in Sırbistan'ın iade talebiyle İsviçre'de gözaltına alınması sebebiyle Sırplar ve Boşnaklar arasında tansiyon artmasına da değinen Vuçiç, “Beni, olduğum gibi Srebrenitsa'da görmek istiyorsanız, oraya Naser Oriç hakkında dediğim her şeye ve bütün risklere rağmen açık elleri ile gideceğim" ifadelerini kullandı.

Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna Savaşı döneminde 'Radikal Sırp' olarak bilinen Aleksandar Vuçiç “Birçok Boşnak'ın bize karşı duyduğu husumet ve nefreti anlamaya çalışmak istiyorsak, onların yaşadıkları acılarına saygılı olmaya çalışacağız. Sırplar ile Boşnaklar Balkan Savaşları'ndan beri karşı saflarda yer aldı ve her zaman ölüleri saydı. Yeni bir savaş ya da çatışmaya ihtiyacımız var mı, ellerimiz tekrar kanlı mı olsun? Biz artık bunu istemiyoruz, Sırp milletinin şerefini iki paralık eden insanlara karşı mücadele edeceğiz. Suçlu olanları yakalayacağız ve bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Bosna Savaşı sırasında BM'nin güvenli bölge olarak ilan ettiği Srebrenitsa'ya sığınan 8 binden fazla Müslüman Hollanda birliği tarafından Sırplara teslim edilmiş ve katledilmişti. Srebrenitsa İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en büyük katliam, Lahey Mahkemesi tarafından 'soykırım' olarak tanınmıştı.