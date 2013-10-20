Sırbistan Başbakan'ı Kosova'yı ziyaret etti

Sırbistan Başbakanı İvica Daçiç, Kosova Hükümeti'nin izni ile Kosova'nın başkenti Priştine'nin 15 kilometre uzağındaki Graçanica'yı ziyaret etti.

Sırbistan Başbakanı Daçiç’in, Graçanica'daki ilk durağı Graçanica Manastırı oldu. Başbakan Ivica Daçiç burada Piskopos Tedosiye ve yüzlerce Sırp tarafından karşılandı. Daçiç, Piskopos Teodosiye eşliğinde manastır içerisinde düzenlenen dini ayine katıldı ve dua etti. Manastır çıkışında yüzlerce Sırp tarafından karşılanan Ivica Daçiç’in burada halka hitaben konuşma yapması beklenirken güvenlik nedeniyle konuşma yapılmadı. 3 Kasım seçimlerine katılacak Sırp Vatandaş Girişimi üyeleri ellerinde Sırbistan bayrakları ile 'Ivica Daçiç ile Kosova-Sırbistan’la yeniden birleşecek' diye slogan attı.

'Kosovalı Sırplar 3 kasım yerel seçimlerinde oyunuzu kullanın'

Daçiç, Sırp medyasına yaptığı açıklamada, "Kosova’da seçim kampanyası yapmak için değil, barışı güçlendirmek için bu ziyareti gerçekleştirmekteyim" dedi. Daçiç, Kosova’da düzenlenecek yerel seçimlerde tüm Kosovalı Sırpların oy kullanması çağrısında bulunurken, Sırbistan’ın, Kosova’da hangi Sırp partisini desteklediğinin mesajını vermek için burada bulunduğunu ifade etti. Daçiç, yerel seçimlerde oy kullanmayacağını ancak gelecek yıl düzenlenecek olan genel seçimlerde, doğum yeri olan Prizren’de sandık başına gideceğini söyledi. Daçiç, 28 Ekim tarihinde Kosova’yı Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç’in ziyaret edeceğini de bildirdi. Daçiç, sıkı güvenlik önlemleri içinde Kosova’dan ayrıldı.