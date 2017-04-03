Sırbistan Başbakanı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferini ilan etti

Sırbistan'da Başbakan Aleksandar Vuçiç, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını ilan etti.

İlk sandık sonuçları, Aleksandar Vuçiç'in seçimleri yüzde 55 oy oranıyla kazandığını gösteriyor.

En yakın rakibi Sasa Jankoviç'in yüzde 16 oy alması öngörülüyor.

47 yaşındaki Aleksandar Vuçiç, Rusya ile Avrupa arasında denge kurmaya çalışmasıyla tanınıyor. Muhalefet tarafından otoriter eğilimleri olmakla suçlanıyor.

Vuçiç teşekkür konuşmasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sırpların geleneksel müttefiklere sırt çevirmeden, Avrupa Birliği yolunda ilerleme politikasına oy verdiğini söyledi:

"Benim için bu seçim gösterdi ki, Sırbistan vatandaşlarının büyük çoğunluğu, Çin ve Rusya ile yakın bağlar korunurken, Avrupa yolunda yürünmesini destekliyor."

Aleksandar Vuçiç, AB yanlısı Sırp İlerleme Partisi'nin 2014 erken genel seçimlerinde büyük bir zafer kazanmasının ardından başbakan olmuştu.

Şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı pozisyonu daha çok sembolikti, ancak yeni cumhurbaşkanının, lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi üzerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ancak Vuçiç başkent Belgrad'da oyunu kullanırken bu iddiaları yalanladı:

"Ne isterlerse söyleyebilirler. Sırbistan'ın anayasasına saygı göstereceğim. Bu benim yükümlülüğüm ve öyle yapacağım."

1990'larda Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç döneminde görev yapan Vuçiç, bir zamanlar radikal bir Sırp milliyetçisiydi.

Ancak 2008'de daha ılımlı Sırp İlerleme Partisi'ni kurarak milliyetçi geçmişiyle arasına mesafe koymuştu.

2012'de AFP haber ajansına verdiği röportajda, "Değiştiğimi saklamıyorum… Bundan gurur duyuyorum" demişti.

Ancak geçmişi onu yine de takip etti.

2015'te Srebrenitsa Katliamı'nın 20. yılı anma törenlerinde kalabalığın taş atarak tepki göstermesi üzerine, törenden kaçmak zorunda kalmıştı.

Vuçiç, katliam zamanında meclis üyesiydi ve katliamın ardından "Bir Sırp öldürürseniz, 100 Müslümanı öldürürüz" sözünü söylemişti.

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü.

Ancak Vuçiç, son yıllarda uzlaşma çağrıları yapıyor. Anma töreninden kaçmak zorunda kaldıktan aylar sonra hayatını kaybedenlere saygılarını sunmak için tören alanına dönmüştü.

Vuçiç Başbakan olduğu 2014 yılından beri Sırbistan'ın ekonomik olarak geliştiğini yönünde bir kampanya yürüttü.

Sırbistan geçen yıl yüzde 2,4 büyüdü, ancak ortalama bir Sırp ayda 350 dolar (yaklaşık 1,300 T.L.) kazanıyor ve işsizlik oranı yüzde 15'in üzerinde.

Vuçiç kampanyası sırasında rakiplerini "bazı yabancı ülkelerden milyonlarca Euro almakla" suçladı, ancak detay vermedi.

Ülkedeki bağımsız kuruluşlar, kampanya sırasında Vuçiç'in basın üzerinde egemenlik kurduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Kliping araştırma ajansına göre seçime giden haftalarda ulusal televizyon kanalları yayın sürelerinin yüzde 51'ini Vuçiç'in kampanyasına ayırdı ve bu diğer bütün adaylara ayrılan toplam süreden daha fazla.