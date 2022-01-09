Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç'ten Avustralya'ya alınmayan tenisçi Djokovic'e destek

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, vizesi iptal edilerek Avustralya'ya alınmayan ve halihazırda göçmen gözaltı merkezi olarak kullanılan bir otelde tutulan Novak Djokovic'in bu ülkeye girmesine izin verilmesi için gerekli tüm garantileri sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Tek erkekler dünya 1 numarası Sırp tenisçi Djokovic, Avustralya'nın Melbourne kentine ulaştıktan sonra Covid-19 aşısı muafiyet kararı kabul görmeyerek ülkeye giriş vizesi iptal edilmişti.

Euronews'in haberine göre Başbakan Brnabiç, ülkede 'ulusal kahraman' olarak görülen tenisçiyle ilgili "Nihai karar verilinceye kadar Park Otel'de kalacak. Ayrıca egzersiz aletleri, ailesiyle iletişim kurabilmesi için SIM kartı ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra glutensiz yiyeceklerin kendisine ulaştırılmasını başardık." diye konuştu.

Djokovic mahkemeye başvurdu

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Avustralya'nın söz konusu kararına itiraz ederek federal mahkemeye başvurmuştu.

Djokovic, 16 Aralık'ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 14 gün sonrasında herhangi bir semptom göstermediği gerekçesiyle kendisine "Covid-19 aşısından tıbbi muafiyet" kararı ile geçici vize verildiğini dile getiriyor.

Sırp tenisçinin duruşması Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'de, 10 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Sırbistan ile Avustralya arasında diplomatik gerginliğe neden olan 34 yaşındaki oyuncunun durumu, dünya spor camiası tarafından da yakından takip ediliyor. Ancak Brnabiç, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya hükümet yetkilileriyle konuştuğunu ve görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Vucic de olaya müdahil oldu"

Başbakan Brnabic, "Avustralya tarafından olumlu bir hava hakim. Sırp hükümeti Novak'ın Avustralya'ya girmesine izin verilmesi için gerekli tüm garantileri sağlamaya hazır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olaya müdahil olmuş durumda." diye konuştu.

Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic de Djokovic'in yanında olduklarını dile getirdi. Kamu yayın kuruluşu RTS'ye demeç veren Dacic, "Novak zaten bir galip. Tarihin en iyi tenisçisi olmak için oynamasına izin vermeyecekleri açık." iddiasında bulundu.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Covid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.