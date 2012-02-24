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Dünya

Sırbistan Angelina Jolie'ye 'gelme seni koruyamayız' dedi

Angelina Jolie çektiği film nedeniyle aşırı Sırp milliyetçilerinden ölüm tehditleri almaya başladı...

24 Şubat 2012 01:35

 

T24 - Ünlü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, Sırpların Bosna Hersek'te 1993-1995 yılları arasında uyguladığı soykırımı anlatan filminin Belgrat'taki galasına gelen tehditler nedeniyle katılamıyor.
 
Angelina Jolie aşırı Sırp milliyetçilerinden ölüm mesajları alması nedeniyle bu akşam Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta gösterime girecek olan yönetmenliğini yaptığı ’Kan ve Bal Ülkesinde’ filminin galasına katılmayacak. 
 
Belgrat’taki yetkililer, ölüm tehdidi içeren mesajları kimin gönderdiğini bulamadıkları için Angelina Jolie’ye olası saldırıyı engellemek gücüne sahip olmadıklarını açıkladılar. 
 
Filmin tamamlanmasının ardından Sırbistan’da filmin gösterimi yasaklanmıştı. Ancak AB’nin baskısı sonucunda Sırbistan bu yasağı kaldırdı. 

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