Sırbistan, AB üyeliğine başvuruyor

T24 - Sırbistan, bugün Avrupa Birliği üyeliği için resmen başvuruda bulunacak.





Tadiç, üyelik başvurusunu AB dönem başkanı İsveç'e sunacak.



Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in önümüzdeki saatlerde ülkesinin üyelik başvurusunu AB dönem başkanı İsveç'e sunması bekleniyor.



Tadiç, bu amaçla başkent Stockholm'de İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt'le bir araya gelecek.



AB ile Sırbistan arasında son dönemde dondurulmuş olan bir serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi gibi olumlu gelişmeler yaşandı.



Ancak Sırbistan'ın AB ilişkileri açısından halen önünde önemli bir engel bulunuyor.



AB, Sırbistan'ın Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi'nce aranan isimleri yakalamadan AB üyeliğine yönelik müzakerelere başlamasının söz konusu olamayacağını söylüyor.



Söz konusu isimler arasında Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç de bulunuyor. Mladiç'in Sırbistan sınırları içinde saklandığı düşünülüyor.





Vizesiz seyahat



Sırbistan, son haftalarda AB yolunda kaydadeğer ilerlemeler kaydetti.



Önemli bir ticaret anlaşması hayata geçirildi ve Sırplara birçok AB ülkesine vizesiz seyahat imkânı tanındı.



Ancak Sırbistan'ın üyelik hayalleri Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin aradığı iki ismin teslimine dayanıyor.



Bu ay başlarında, BM'nin savaş suçları mahkemesi başsavcısı Sırbistan'ın gösterdiği iş birliğinde gelişme görüldüğünü belirtmişti.



Ancak Serge Brammertz, BM'ye sunduğu raporunda Sırbistan'ın General Mladiç ve Goran Hadziç'i aramaya devam etmesi gerektiğini ifade etmişti.



Belgrad şimdi umutlarını Haziran ayında sunulacak olan yeni rapora bağlamış durumda.



Eğer bu raporda Sırbistan'ın olumlu ilerlemeler kaydettiği ifade edilirse, üyelik sürecinde bir sonraki aşamaya geçilmesi umuluyor.



BBC'nin Belgrad'daki muhabiri Mark Lowen, Sırbistan'ın önünde uzun bir yolculuk olduğunu söylüyor.



Muhabirimize göre, Sırbistan'a üyelik yolunun açılması en az dört yıl alabilir.

