Sırbistan, AB üyeliği için başvuruyor

T24 - Sırbistan, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için bu hafta resmi başvuruda bulunacak.



AB dönem başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Carl Bildt, internet sitesinde yer alan yazısında, Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç'in AB'ye üyelik için resmi başvuruda bulunmak üzere salı günü Stockholm'e geleceğini bildirdi. Bildt'in yazısında, ''Açıkçası, bu Sırbistan için tarihi ve önemli bir adım'' denildi.



Sırbistan Devlet Başkanı Tadiç ile Başbakan Mirko Cvetkoviç de Belgrad'da düzenledikleri basın toplantısında, AB üyeliği resmi başvurusunu imzaladılar.



Sırp basını, İsveç Başbakanı Frederick Reinfeldt'in, ''Sırbistan, AB üyeliği için adaylık başvurusu kararıyla tarihi bir adım atmış oldu'' sözleriyle, Tadiç'i memnuniyetle kabul edecekleri açıklamasına yer verdi.



AB'ye yapılan bu başvuruların daha çok sembolik nitelikte olduğu, Sırbistan'ın tam üye olabilmesi için yıllar sürebilecek bir zorlukları aşma süreci olacağı belirtiliyor.



Sırbistan'ın AB üyeliğine giden yol, BM savaş suçları mahkemesince aranan savaş suçlusu eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in yakalanamaması nedeniyle engele takılmıştı.



Vizeyi kaldırdı



Bu arada, AB dünden itibaren, eski Yugoslavya'dan ayrılarak kurulan Sırbistan, Karadağ ve Makedonya'ya vize uygulamasını kaldırdı. Bu ülkelerde vizesiz seyahat, coşkulu bir şekilde kutlandı.



AB'nin vize uygulamasını kaldırma kararına, Kosova'da ise tepkiler sürüyor.



''KONUŞ'' Hareketi ve Balkan İlerleme ve Girişim Politika Enstitüsü üyeleri, başkent Priştine'de Kosova'nın bağımsızlık sembolü haline gelen dev ''Newborn'' yazısını siyah bezle örterek, AB'yi ''Kosova devletini izole etmek''le suçlayarak, protesto ettiler.

