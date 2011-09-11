-Sırbistan: 3 - Türkiye: 0 VİYANA (A.A) - 10.09.2011 - Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası (A) Gurubu ilk maçında Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenildi. Maça iyi başlayamayan milliler, ilk dakikalarda geriye düştüğü seti 9 sayı farklı 25-16 geride tamamladı. Türkiye, ikinci sete etkili başlamasına karşın rakibinin kolay sayı bulmasını engelleyemedi ve seti 25-18 yenik kapattı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sırbistan, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanan taraf oldu. Milli takım kaptanı Sinan Cem Tanık, maç sonrası yaptığı açıklamada, ''Sırbistan'ın güçlü bir takım olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak biz yine de maçı almayı umuyorduk. Serviste zorlandığımız için rakibimize yenildik'' dedi. Tanık, hatalarından ders çıkararak Avusturya ile oynayacakları ikinci maçı alıp guruptan çıkmayı amaçladıklarını kaydetti. Öte yandan, Sırbistan halk sanatçılarından Dragana Mirkoviç'in maç öncesi özel eğitimli dansçılarıyla sahaya çıkarak mini bir konser vermesi organizasyon komitesinin tepkisine neden oldu. Ev sahibi Avusturya Voleybol Federasyonunun yetkilileri, ''Sırp sanatçının sahaya çıkıp konser vermesinin plansız olduğunu'' dile getirdi. Türkiye, gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 21.10'da Avusturya ile yapacak.