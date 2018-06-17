Sırbistan - Kosta Rika maçında ilk 11'ler belli oldu

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan sürüyor. E Grubu’ndaki ilk maçta Kosta Rika ile Sırbistan, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Kosta Rika ve Sırbistan’ın bulunduğu E Grubu’nda turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından Brezilya’nın yanı sıra İsviçre de yer alıyor.

Saat 15.00’da başlayacak olan maç TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Takımların ilk 11’leri şöyle:

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas, Guzman, Borges, Ruiz, Urena

SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic, Mitrovic

Kosta Rika, 5. kez Dünya Kupası'nda

Kosta Rika, Rusya’nın ev sahipliği yaptığı turnuva ile birlikte 5. Dünya Kupası heyecanını yaşayacak. FIFA dünya sıralamasında 25. basamakta bulunan Kosta Rika, geçmişte katıldığı 4 Dünya Kupası’nda 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan Kosta Rika, 4 beraberlik yaşarken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 17 gol atan Orta Amerika ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü.

Kosta Rika, Dünya Kupası’ndaki en büyük başarısını bir önceki turnuva olan Brezilya 2014’te elde etti. İtalya, İngiltere ve Uruguay’ın bulunduğu D Grubu’nda hiç şans verilmeyen Kosta Rika, grubu 7 puanla lider tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı. Uruguay’ı 3-1 ve İtalya’yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, İngiltere ile golsüz berabere kalarak grubu yenilgisiz lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı. Bu turda da penaltılarla Yunanistan’ı eleyen Orta Amerika ekibi, çeyrek finalde ise penaltılarla Hollanda’ya elendi.

Sırbistan 35. basamakta

FIFA dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Sırbistan, eski Yugoslavya’nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak. Sırbistan, oynadığı 43 maçta, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 64 gol atan Sırbistan, kalesinde 59 gol gördü. Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan-Karadağ olarak 1 ve Sırbistan olarak 1 turnuvaya katıldı.

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Hernan Medford, Paulo Wanchope, Walter Centeno gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği Kosta Rika’nın kadrosundaki en yetenekli futbolcusu olarak Bryan Ruiz gösteriliyor.

Avrupa arenasında Twente formasıyla kendini kanıtlanmasının ardından İngiliz kulübü Fulham’ın yolunu tutan Ruiz, 2015-16 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’un formasını giyiyor. Real Madrid’in kalesini koruyan 31 yaşındaki Keylor Navas, Rusya’da Kosta Rika’nın başarısı için ter dökecek.

Dünya Kupası'nda daha önce neler yaptılar?

Kosta Rika, ilk milli maçını 1921’de komşu ülke El Salvador’la oynamış ve 7-0 kazanmıştı. Ülkede, futbolun gelişmesi için sonraki yıllarda yoğun çaba harcansa da Kosta Rika ancak 1990’da Dünya Kupası’nda boy gösterebildi. Ülke futbolun altyapısına yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başlayan Kosta Rika, 2002’de Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer almıştı. Kosta Rika, 2014 Brezilya’da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale kadar yükseldi.

Sırbistan Dünya Kupası geçmişi

Karadağ’ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine 2010 yılında katılan Sırbistan, grup aşamasını geçemedi.

Sırbistan, Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’na ise katılamadı.