Sıraya dizilen polislere hapis, sıraya dizen AKP'li vekilin oğluna para cezası

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu ile eski AKP Dörtyol Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun’un Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 24 Çevik Kuvvet polisini sıraya dizdirerek teşhis etmesi ile patlak veren skandala dair dava sonuçlandı. Dörtyol 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak 2015 tarihinde görülen 11. duruşmada milletvekilinin oğlu İstemi Kağan Türkoğlu ile eski gençlik kolları başkanı Ömer Uzun’a adli para cezası ve 5 yıl adli denetim süresine tabi tutulması kararı çıktı.

ilerihaber.org'da yer alan habere göre AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu olan İstemi Kağan Türkoğlu, Komiser Yardımcısı Murat Emer ve polis memuru Alper Atilla’ya yönelik basit tehdit nedeniyle toplam 50 günlük adli para cezası karşılığı olan 1000 TL adli para cezasına ve 5 yıl adli denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun’a ise polis memuru Alper Atilla’ya yönelik hakaretten dolayı 25 günlük adli para cezasına karşılık olarak 500 TL adli para cezası ve 5 yıl adli denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

Polis memuruna hapis cezası

Mahkeme en ağır cezayı ise polis memuru Alper Atilla’ya verdi. Atilla'nın Ömer Uzun’u tehdit suçundan 5 ay hapsine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, 5 yıl adli denetim süresine tabi tutulacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İşkur vasıtasıyla bir sivil toplum kuruluşunda sekreter olarak maaş alan ve ihalesiz olarak Dörtyol İlçe Emniyet müdürlüğünün kantinini işleten dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun ile polis memuru Alper Atilla arasında tost ve çay yapma konusunda yaşanan tartışmada iddiaya göre Uzun, Alper’i, "Sen bakma benim kantinci olduğuma. Ben AKP Gençlik Kolları Başkanıyım. Gerekirse senin üzerindeki üniformayı soydururum" diye tehdit etti. Yaşadığı olayı Komiser Yardımcısı Murat Emer’e anlatan Alper daha sonra nöbet yerine gitmişti.

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun basın danışmanı Fehmi Rigan ve oğlu İstemi Kağan Türkoğlu’nu emniyete çağıran Ömer Uzun bahçedeki polisi göstermiş İstemi Kağan da Alper Atilla’ya; "Alper gözlerimin içine iyi bak, sen beni iyi tanımıyorsun. Tanıdıktan sonra kim olduğumu öğreneceksin" demesi üzerine orada bulunan Komiser Yardımcısı Murat Emer olaya müdahale ederek İstemi’yi emniyet müdürlüğü binasının içine almıştı.

Burada alınan olay yeri tutanaklarının ardından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz gelerek 24 çevik kuvvet polislerine numara verilmesini ve Komiser Yardımcısı Murat Emer’in apoletlerinin sökülerek teşhise sokulmasını emretmişti.