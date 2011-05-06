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Spor

SIRALAMA TURLARININ GALİBİ GROSJEAN İSTANBUL (A.A)

06 Mayıs 2011 20:28

-SIRALAMA TURLARININ GALİBİ GROSJEAN İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Formula 1 Türkiye Grand Prix'si organizasyonu içinde gerçekleştirilen GP2'de sıralama turlarının galibi Dams takımının Fransız pilotu Romain Grosjean oldu. İstanbul Park pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Grosjean, 1.34.398'lik tur zamanı ile ilk sırayı alıp yarınki yarışa pole pozisyonda başlama hakkını kazandı. iSport International takımından İngiliz Sam Bird, 134.483 ile ikinci, Super Nova Racing'in İtalyan pilotu Luca Filippi ise 1.34.709 ile üçüncü sırayı elde etti. Bu arada, sıralama turları sırasında birçok araç pistten çıktı. GP2'de ilk yarış yarın öğleden sonra yapılacak.

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