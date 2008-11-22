Sıralama turlarına yeni format

Formula 1 Takımları Birliği (FOTA), sıralama turlarında radikal bir format değişikliğini gündemine aldı.



FOTA, gelecek ay yapacağı toplantıda yeni bir sıralama turu formatını tartışacak.



Yeni format, halen üç bölüm halinde yapılan ve son bölümünde pistte kalan 10 pilotun pole position için mücadele ettiği sistemden oldukça farklı.



FOTA'nın düşüncesi, aynı anda ve eşit yakıt yüküyle piste çıkan tüm pilotlardan her tur en yavaşının elenmesi şeklinde.



14 tur sonra pistte kalan altı pilot, yeni lastiklerle ama eşit yakıt yüküyle pole position'ı kapmak için mücadele edecek.



Yeni sıralama turu formatı teklifinde, pole'u alan pilota bir puan ve para ödülü verilmesi de gündeme gelebilir.



Formula 1 Takımları Birliği 4 Aralık'ta toplanacak ve tüm takımların olumlu görüş belirtmesi halinde, teklif, FIA'nın onayına sunulacak.

