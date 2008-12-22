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Spor

Sıralama değişmedi

Teniste dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 10 sıra değişmedi.

22 Aralık 2008 02:00

Teniste dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 10 sıra değişmedi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nce (ATP) açıklanan bayanlar ve erkekler dünya tenis klasmanına göre, iki kategorinin sıralamasında da ilk 10 aynı kaldı. İspanyol Rafael Nadal'ın 6 bin 675 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer ikinci, Sırp Novak Djokovic de 3. sırada yer aldı.

Bayanlarda Sırp tenisçi Jelena Jankovic 4 bin 710 puanla zirvedeki yerini korurken, ABD'li Serena Williams ikinciliğini, Rus Dinara Safina da üçüncülüğünü sürdürdü.

Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:

ERKEKLER


1. Rafael Nadal (İspanya)6675 puan

2. Roger Federer (İsviçre)5305

3. Novak Djokovic (Sırbistan)
5295

4. Andy Murray (İngiltere)3720

5. Nikolay Davydenko (Rusya)2715

6. Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) 2050

7. Gilles Simon (Fransa) 1980

8. Andy Roddick (ABD)

1970

9. Juan Martin del Potro (Arjantin) 1945

10. James Blake (ABD)

1775

BAYANLAR

1. Jelena Jankovic (Sırbistan)4710 puan

2. Serena Williams (ABD) 3866

3. Dinara Safina (Rusya) 3817

4. Elena Dementieva (Rusya)3663

5. Ana Ivanovic (Sırbistan)3457

6. Venus Williams (ABD)

3272

7. Vera Zvonareva (Rusya)2952

8. Svetlana Kuznetsova (Rusya)2726

9. Maria Sharapova (Rusya) 2515

10. Agnieszka Radwanska (Polonya) 2286

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