Sıradaki başkan Türk olursa siz de kazanabilirsiniz

T24 - Türkiye, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığını finalde Fransa’ya karşı kıl payı kaybetti.



İsviçre’nin Cenevre kentindeki oylamada ilk turda Fransa 43, Türkiye 38, İtalya ise 23 oy aldı. Bu durumda İtalya elenerek ikinci turda Türkiye ve Fransa yarıştı.



Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7’si Fransa’yı, 6’sı Türkiye’yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.



Ancak Fransa’nın zaferi bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle UEFA Başkanı Michel Platini’nin oylama öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’i tüm üyelerde tek tek tanıştırması tepki çekti. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, UEFA Başkanı’nın aynı tavrı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için sergilememesi “Taraflı davrandı” eleştirilerini getirdi. Platini’nin iki gündür Cenevre’de ülkesine adına yoğun kulis faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi.



Oy kullanacak üyeleri sürekli gezdiren, arabalarla otellerine bırakan Platini’nin özellikle toplantıya başkanlık yapan İngiliz Geoffrey Thompson ile Alman üye Theo Zwanziger üzerinde etki yaptığı bildirildi. İki gün öncesine kadar Türkiye’ye daha sıcak bakan Zwanziger’in aniden Fransa lehine çalışmalarda bulunduğu ifade edildi. Aylarca yapılan tanıtımlarda ülkemizi ev sahipliğine daha yakın bulan ve her fırsatta Türk federasyon yetkililerine destek vereceğini açıklayan İngiliz Thompson’un oyunu Fransa’dan yana kullanmasının yenilgiyi hazırladığı öğrenildi.





Durmak yok, yola devam



Türk yetkililer özellikle fair - play’e ön plana çıkaran Fransa’nın, Dünya Kupası finalinde rakibine kafa atan ve altı maç ceza alan Zidane’yi ön plana çıkarmasının samimiyetten uzak bir davranış olarak değerlendirdiler. 2011’de yapılacak UEFA başkanlığı seçiminde Platini’den desteğin çekileceği ve aday olması halinde seçilmemesi için her türlü kulis çalışmasının yapılacağı da kaydedildi. Türkiye lehine oy kullanan diğer ülke temsilcilerinin de Platini’nin yanlı tutumundan rahatsızlık duydukları ileri sürüldü.



Futbol Federasyonu yetkilileri, 2020’ye aday olunacağını ancak bu kez bitmiş projelerle Avrupa’nın karşısına çıkmaları gerektiğini savundular, “Maalesef vaadler sonuç getirmiyor” yorumunu yaptılar.





Küstah cevap



UEFA Başkanı Platini oylamada üyelere etkilediği yolundaki eleştirileri reddettti.

Bir hayli gergin olduğu gözlenen Platini tarafsızlığına dikkat çekerek, “Hatırlatayım oy kullanmadım. Şenes Erzik de tıpkı benim gibi oy vermedi. Bir tarafta ben, bir tarafta Şenes Erzik var, buna 1-1 eşitlik diyebilirsiniz. Eğer Türkiye kazansaydı, aynı sorular bu kez Fransız halkı tarafından Şenes Erzik’e yöneltilecekti. Yapacak birşey yok. 2 kişinin yarıştığı bir yerde sadece 1 kişi kazanır. Fransız olduğum için Fransa’nın kazanması halinde, hem Türkiye hem de İtalya tarafından eleştirileceğimi çok iyi biliyordum. Ama benim kazandığım hiç birşey yok, aksine son derece karmaşık bir durumun tam ortasındayım” açıklamasını yaptı.



UEFA Başkanı, “Bir gün Türkiye de bir Avrupa Şampiyonası alabilir mi?” sorusuna “Sıradaki başkan Türk olursa siz de kazanabilirsiniz” şeklinde yanıt verdi.



Platini, Fransa Cumhurbaşkanı Nicola Sarkozy’yi UEFA icra kurulu üyeleriyle tanıştırdığı için gösterilen tepkilere de anlam veremediğini söyledi.





Kazanacağını biliyordu!



EURO 2016 için İsviçre’ye giden Fransız delegasyonunun başında bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin olması France İnfo radyosunda “Sarkozy Fransa’nın kazanacağını önceden biliyordu onun için bizzat Cenevre’ye gitti” polemiğini yarattı. UEFA’nın kararı “garip” olarak nitelendirilirken, “İki defa Avrupa, bir kere de Dünya Kupası organizasyonunu üstlenen Fransa’nın Türkiye’yi geçmesi hiç beklenmiyordu. Sonuç şaşkınlık yarattı” yorumu yapıldı.





10 yaşındaki Nathan etkiledi



Fransız basını, ülkeleri adına sunumda yer alan 10 yaşındaki Nathan isimli çocuğun oy verenlerin görüşlerini etkilediği yorumunu yaptı. Nathan’ın sunumu üstlenmesinin, jüri üyeleri arasında “sempatik” ve “orijinal” karşılandığı görüşü dile getirildi. Türkiye ve İtalya’nın sunumlarının “ciddi” olduğu ifade edilen yorumlarda, özellikle İtalya’nın sunumunun oldukça kötü olduğu belirtildi.





Gül: Türkiye hazırdır



UEFA Yönetim Kurulu’nun oylaması öncesinde Türkiye’nin nihai sunumunda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Eminim hepiniz ülkemde kökleri çok derine inen güçlü ve canlı bir futbol geleneği olduğunu biliyorsunuz” diyerek, neden Türkiye’nin ev sahibi seçilmesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı:



“Aday ülkeler içinde henüz dünya ve Avrupa futbol şampiyonası düzenlememiş tek ülke biziz. Burada çok tarihi bir karar alma fırsatınız var. Böyle bir karar alarak Avrupa ile Türkiye ve Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş coğrafyayla Avrupa arasında bir köprü kurma fırsatını yakalayacaksınız. Türkiye hazırdır, 72 milyon insan kurduğu hayali gerçekleştirmeye hazırdır.”





Erdoğan’dan videolu mesaj



Brezilya’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önceden kaydedilmiş mesajı da İngilizce altyazılı olarak videodan yayınlandı.



Erdoğan Türkiye’nin UEFA EURO 2016 adaylık başvurusunun tüm detaylarıyla düşünülmüş ve planlanlanarak hazırlandığını belirterek, “Bugün Türkiye’nin başbakanı olarak değil bir futbol sevdalısı olarak sizleri izliyorum. Doğru kararı vereceğinize inanıyorum” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa’ya hem ekonomik hem de yapısal anlamda uyumluluğumuzu kanıtladık. Şimdi de milli aşkımız futbolun odağında Avrupa’nın en önemli geleneklerinden, mirasından biri olan Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak hem futbol kültürünü ileri seviyeye taşımak hem de övündüğümüz ev sahipliğimizi herkese kanıtlamak istiyoruz. Bu yolda bizlere destek olarak sadece Türkiye’de değil Avrasya’da da futbol sevgisinin yayılmasını sağlamak sizlerin elindedir” ifadelerini kullandı.





Samyeli sundu



Espace Hippomene Kültür Merkezi’ndeki toplantıda Türkiye’nin sunumunu Defne Samyeli yaptı. 30 dakikalık sunumda yönetmen Sinan Çetin’in hazırladığı 4 kısa film yayınlandı. Barış adlı bir Türk gencinin anlatımıyla, ilk filmde bu şampiyonanın daha önce Türkiye’de hiç yapılmadığı, artık sıranın Türkiye’de olduğu, ikinci filmde Türkiye’nin tarihi ve turistik mekanlarının görüntüsü eşliğinde ülkenin turizm potansiyeli, 3. videoda ulaşım alt yapısı konusunda yapılanlar ve 4. videoda da duygusal bir şekilde Türkiye’nin futbol sevgisi vurgulandı.





‘Bu genç nüfus bunu hak ediyor’



Sunumda İngilizce bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirtti.



Özgener, “Türkiye Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi durumuna geldi. Ulaştırmada da özellikle havayolları açısından büyük yeniden yapılanmalarla birlikte büyük bir hamle yaptı. İlk defa Avrupa’nın güneyinde medeniyetlerin kesiştiği noktada 2016 Avrupa Şampiyonası’nı düzenlemek istiyoruz. Gayet modern yeni statlar yapılmakta. En genç nüfuslardan birine sahibiz. Bu genç nüfusumuz bunu hak ediyor. Şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde bir ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi.





Hiddink’ten destek



A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink’in de videodan mesajı yayınlandı. Hiddink, artık Türkiye’de çalıştığını belirterek, “Türkiye’de sahalar mükemmel bir şekilde hazırlanıyor. Yenileme çalışmaları yapılıyor. Türkiye bu etkinlik için Avrupa’nın şimdiye kadar hiç görmediği bir şekilde ev sahipliği gerçekleştirmek için çalışıyor” diye konuştu.





