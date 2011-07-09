Sırada Kobe mi var?

T24 - Basketbolda çok önemli bir atağa kalkan ve dünyaca ünlü NBA yıldızı Deron Williams ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta yeni gündem Kobe Bryant...









Dünyanın en iyi iki oyun kurucusundan biri olan Deron Williams'la prensipte anlaşan Beşiktaş, Amerikan spor basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. ESPN, Yahoo, New York Times, Sports Illustrated, gibi basın kuruluşları, haberi takipçilerine NTV SPOR'u kaynak göstererek sundu.





Haber, ESPN televizyonunda "Deron Williams, lokavt boyunca Beşiktaş'ta oynamak istiyor" şeklinde sunulurken; bir diğer NBA oyuncusu Zaza Pachulia'nın da gelecek sezon Beşiktaş forması giymeye çok yaklaştığı vurgulandı.





Beşiktaş antrenörü Ergin Ataman'la konuşan New York Times, tecrübeli çalıştırıcının "Eğer isterse Kobe Bryant da bize katılabilir" sözlerini manşete taşıdı.





New York Times'ın bu haberi sonrasında ilginç gelişmeler yaşandı. Kobe Bryant'ın menajerleri aracılar vasıtasıyla Beşiktaş'tan bir görüşme talep etti. Yahoo Sports, Kobe'nin Beşiktaş'ın teklifini duymak istediğini bildirdi. Beşiktaş cephesi de bu talebi doğruladı. Görüşmenin önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.





NBA'de lokavt ilan edilmesinin ardından, sözleşmesi devam eden oyuncuların geçici olarak başka takımlara gitmesi hâlâ tartışılan bir konu. Beşiktaş, Deron Williams ile prensip anlaşmasına vardı. Fakat 27 yaşındaki yıldız sözleşmeyi imzalasa bile bu transferin gerçekleşmesi için FIBA'nın onayı gerekiyor.