Sırada hangi zamlar var?

Artan harcamalar ve hedefi aşan bütçe açığının yarattığı kaynak ihtiyacını gidermek için alınan zam kararlarında sona gelindi. Ekonomi yönetimi, rutin yenilemeler ve kararı geçen yıldan alınıp uygulaması ertelenen sigara vergisi dışında yeni zam olmadığı mesajı veriyor.

Ekonomi yönetiminin, başka bir üründe yeni bir zam kararı almayacağı belirtiliyor. Ancak yıl sonunda yürürlüğe girerek 2013'ten itibaren uygulanacak iki yeni artış sırada bekliyor.

Ekim ayı sonu itibariyle oluşan enflasyon rakamına göre belirlenecek yeniden değerleme oranı, motorlu taşıtlar vergisi ile ehliyet ve pasaport harçlarıyla, cezalardaki artışı belirleyecek.

Her yıl rutin olarak gerçekleşen bu artışla 2013'te bu işlemler için ödenecek tutarlar belli olacak.

Sigaranın maktu vergi oranı da 31 Aralık'ta yüzde 65'ten yüzde 69'a çıkacak. Geçen yıl alınan artış kararı, enflasyona etkisi nedeniyle bir yıl ertelenmişti.

Ekonomi yönetimi, zamların durduğu bir dönemde yeni bir gelir kaynağı olarak tahsili mümkün olarak değerlendirilen alacakların peşine düşecek. Yeniden yapılandırmadan yararlanıp taksitlerini ödemediği için hakkını kaybedenlerden tahsilat yolları aranacak; gerekirse haciz uygulanacak.

Yapılandırılan kamu alacaklarının erken ödenmesi için de çalışma yürütülecek.

2B arazilerinin satışının da hızlandırılması amaçlanıyor. En fazla 2B arazisi bulunan 15 ilin defterdarı, satışların hızlandırılmasına yönelik çalışmalar için 4 Ekim'de Maliye Bakanlığı'nda toplanarak değerlendirme yapacak.