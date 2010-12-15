Sırada gizli tanıklar ve ve 9 dosya daha var

T24 - CHP’li Kulkuloğlu: Kayseri’deki yolsuzluk ile ilgili birçok gizli tanık ve 9 dosya daha var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Yargıtay Başsavcılığı eski vali İçişleri Müsteşarı Osman Güneş için soruşturma açsın. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu dosyayı 10 aydır takip ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önceki günkü bütçe görüşmelerinde “ucunu çektim, burada çok büyük yolsuzluk var” diyerek ana hatlarıyla açıkladığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin odağında yer aldığı, emniyet, savcılık, valilik ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarına yansıyan yolsuzluk dosyasından şok belgeler çıktı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:
Avukat Yakup Erikel’e atfedilerek tutanaklara aktarılan ifadelerde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın da adı geçirildi. İtirafçı Ali Hamurcu’nun, 26 sayfalık emniyet ifadesinin 16 sayfası savcılığa gönderilirken, sansürlenen 10 sayfalık bölümde Özhaseki ekibine yönelik ciddi rüşvet iddiaları aktarıldı. Bu bölümde mevzuata aykırı biçimde ruhsat temin edilmesi ve taksi durağı açılması gibi işler için 800 bin euro’ya kadar varan büyük miktarlarda rüşvetin Özhaseki’nin Özel Kalem çalışanları ve belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın tarafından pay edilerek dağıtıldığı ayrıntılı biçimde iddialara konu oldu. Belediye Başkanı’nın payının Yalçın ve Osmanlı Sarraf aracılığıyla iletildiği öne sürülen belgelerde, rüşvet çarkının nasıl döndüğüne ilişkin ilginç bilgiler yer aldı. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada Osmanlı Sarraf’ın sahibinin Özhaseki’nin ağabeyinin dünürü olduğunu söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri’deki yolsuzluk olayı ile ilgili birçok gizli tanığın olduğunu belirterek, “Bu şahıslar yeniden açılacak mahkemede şahitlik edecektir. Birçok gizli tanık var. Başlarına iş geleceğinden korkuyorlar“ dedi. Kulkuloğlu, Yakup Erikel’in, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç’ın avukatı, Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de arkadaşı olduğunu söyledi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Kulkuloğlu şunları söyledi:
- Toplam 9 dosya var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Özhaseki’nin üslubu çok çirkin, suçluluk psikolojisiyle bunu söylüyor. Eğer yüreği yetiyorsa, hodri meydan. Dilediği gazetecilerle, dilediği televizyonda konuşmaya davet ediyorum. Başbakan ve İçişleri derhal Özhaseki’yi görevden almalı soruşturma yeniden açılmalı.
- İsmi bizde saklı, o gün de ifade vermiş ama parasının iadesi karşılığı ifadesini değiştirmek zorunda kalan bir şahıs dahil tamamı yeniden açılacak mahkemede şahitlik edecektir. Birçok gizli tanık var. Başlarına iş geleceğinden korkuyorlar.
- İfade bölünemez. İlginç olan nedir? Özhaseki’nin sözleri; görevi olmadığı halde Kayseri Cumhuriyet Başsavcısının Emniyet’teki ifadelere müdahil olarak Özhaseki’nin adının geçtiği yerlerin ayrıştırıldığının açık beyanıdır. Burada Adalet Bakanı, cumhuriyet savcılarına sesleniyorum; bu ifadeleri alın. Eğer Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bu ifadeleri ayrıştırdıysa işleme başlayın. Eğer ifade Emniyet’te bu şekilde bir suç işlenerek değiştirilmediyse daha vahim. Bu UYAP sistemine girdikten sonra değiştirilmiş demektir. Türkiye’de seçim sistemi dahil her şey konuşulur. O zaman seçim sonuçlarının da sağlıklı olup olmadığı tartışılır.”
- Dosyaya Hamurcu’nun ifadesinin 16 sayfalık kısım giriyor ama Başsavcı Vekilinin çekmecesinden takip edildiği iddia edilen, Özhaseki ve arkadaşlarının suçlarının ifşa edildiği aradaki 10 sayfalık kısmını da barındıran 26 sayfalık ifade kamuoyunun dikkatinden kaçırılmıştır. Başbakan o ifadeyi istesin ve okusun.
- Başbakan’a sormak istiyorum, bu ifadeyi okursa şu anda bakan olan, o zaman danışman olan kim, bu dosyayı temizlemek için araya girmiş. Sayın Başbakan açıklasın. O zaman danışman bugün bakan olan şahıs, Hacı Ali Hamurcu’nun avukatının bürosunda ne arıyor? Kayseri milletvekilleriyle ve o zamanki Meclis Başkanı ve Başbakan ile ne görüşüyor? Bunları açıklasın? Madem elinde var? Başbakan harekete geçsin yoksa biz geçeceğiz.
- Paralar Yusuf Dalmaz’ın bürosunda ödenmiş, Dalmaz, HSYK üyesi seçilen avukat Ali Aydın’ın büro ortağıdır.
- Yargıtay Başsavcılığı İçişleri Müsteşarı Osman Güneş için re’sen harekete geçsin soruşturma açsın belgeleri kendilerine verelim. Atalay basın toplantısı yapacak
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, konu hakkındaki incelemenin sürdüğünü ve bugün detaylı bir açıklama yapacağını söyledi. Vali olarak gönderdi müsteşar olarak onayladı
Vali Osman Güneş, 30.11.2007 itibariyle ‘müsteşar’ olmasına karşın 4.12.2007 tarihinde “vali” kimliğiyle “dosyanın işlemden kaldırılması gerektiğini” İçişleri Bakanlığı’na bildirdi. Ankara’da görevine başladıktan sonra da gönderdiği dosyayı “İçişleri Bakanlığı Müsteşarı” olarak imzaladı. 2008’de takipsizlik çıktı
Kulkuloğlu, Milliyet’in sorusu üzerine, “Özhaseki ve belediye görevlileri hakkındaki dosya, memur suçları bürosunda soruşturmanın başlamasından 9 ay sonra takipsizlikle kapatılmış. 2008’de verilen kararı bir başka yolsuzluk dosyasını araştırırken rastlantıyla öğrendik. Ama taraflarına dahi tebliğ edilmediği için kimse bilmiyor bu dosyanın kapatıldığını” diye konuştu. İTİRAFÇI ALİ HAMURCU’YA GÖRE:
10 sayfadaki vahim iddialar
Eski belediye çalışanı olan itirafçı Ali Hacı Hamurcu’nun, Emniyet tarafından sansüre uğratıldığı öne sürülen 10 sayfalık bölümdeki iddialar şunlar:
- Açılacak benzin istasyonları için ön incelemeleri yapıyordum, raporu müdürüm düzenlerdi. Bir akaryakıt istasyonu denetiminde 9 kat kaçak yapı vardı. Belediye mimarı Ahmet Çömertel ‘hallederiz’ dedi. Ertesi gün belediyede toplantıda İkmal Daire Başkanı Hayri Naziksoy, Numan Çavdar’dan (istasyon sahibi) bahisle ‘bu adamın bize çok yardımı oldu, seçimlerde yardım etti. Herşeyin bedeli var bu işi çözeceğiz’ dedi. Şube Müdürü Süleyman Temeltaş’a ‘sen imzala ben Mustafa Yalçın’a (belediye genel sekreteri) ‘imzalattırırım’ dedi. Naziksoy, Temeltaş’ın kulağına eğilerek ‘geçiş yolu için 250 milyar yeter mi’ dedi, o de yeter’ dedi. Temeltaş, 11 petrol istasyonu sahibinin yönettiği ve ayda 550 TL bağışta bulunduğu Seydi Burhanettin Derneği başkanıdır aynı zamanda. Komisyondan onay yazısı çıktı, cuma günü Çavdarlar Petrol’e gittim, Çavdar Genel Sekreter Yalçın’ın Sekreteri Kemal Oral’a gazeteye sarılı 9 deste dolar karşılığı 250 bin TL’yi verdi. Oral, parayı Osmanlı Sarraf’a götürmek için yanımızdan ayrıldı.
- Mustafa Yalçın “Özhaseki (Belediye Başkanı) babanı tanıyor, ona güveniyor biz de sana güveniyoruz” dedi.
- Genel Sekreter Yardımcısı Enver Kemaloğlu, bana “yaptığın her tahsilat için 750 milyon ile 2 milyar alacaksın” dedi. Ben çekindiğimi söyleyince S.. git lan büyükşehir belediyesinin yapamayacağı iş mi var, belediyede para tükenir mi biz burada devletiz” dedi. Ben kabul ettim 16 kişiyle çalışacağım söylendi.
- Nadir Ünlü’den 600 bin YTL tahsil edildi.
- Yağhan Petrol’den alınan 300 milyarı bizzat Mustafa Yalçın’a teslim ettim.
- Murat ve Altaylar Petrol’e tek kattan 7 kata kadar izin verildi, şirket 3,5 trilyon kazandı. Onlardan 500 milyar para istendiğini biliyorum.
- Timuçinler Petrol’den 300 bin TL paranın getirildiğini Kemal Oral bana söyledi.
- Özata Petrol ruhsatı için Özhaseki’nin kızı Elif Özhaseki’ye bir daire verildi.
- Türkmenler Petrol’den bizzat ben 300 bin TL aldım Kemal Oral’a teslim ettim.
- Erpet Petrol için Eğitim Daire Başkanı Erol Bedir devreye girdi, istasyon sahibi Mehmet Çöl’ün başka işyerinden Özel Melikgazi Hastenesi için 35 bin TL’lik büro malzemesi aldık.
- Gülsoy Petrol’den 500 milyar Kemal Oral’a aktarıldı. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YANITLADI:
Özhaseki’ye göre 10 yalan var
CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Meclis’te göndeme getirdiği yolsuzluk iddalarına yanıt veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Özhaseki, 17 yıldır belediye başkanı olduğunu, bugüne kadar yolsuzluk, rüşvet olaylarına bulaşmadığını söyledi. Basın mensuplarına 7 ayrı dosyadan oluşan 84 belge dağıtan Özhaseki, açıklamasında ‘10 yalan’ diyerek şu noktalar üzerinde durdu:
YALAN 1: Bir takım kişilerin özellikle taksi durağı ve ulaşımla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine 23.06.2007’de teftiş kurulunu göreve çağırdım. Yani Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi halen cezaevinde tutuklu bulunan belediye personeli ihbarda bulunmamış, soruşturma tarafımdan başlatılmıştır.
YALAN 2: 10 sayfalık bölüm memurlara ait suçlarla ilgili olduğu için ayrıldı. Emniyet Müdürlüğü bunu tutanakla ve 26 sayfa olarak bir tek sayfasını çıkartmadan Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiştir. Savcılık ta 26 sayfalık ifadenin 10 sayfasını memur muhekematıyla ilgili soruşturma için ayırmıştır.
YALAN 3: Alınan 26 sayfalık ifadesi 3 vali yardımcısı tarafından Memurun Muhakemat Yasası’yla ilgili incelenmiş, ifadenin 10 sayfası memurlarla ilgili, yani belediye çalışanlarının adı geçtiği 10 sayfası ayrılmıştır.
YALAN 4: Bilirkişi heyeti, 3.12.2007’de raporunu tamamlamıştır. Bilirkişi heyetine ilçe belediyelerinden tüm görevliler gelmiştir. Ancak, sadece Melikgazi belediyesi, görevlendirme yazısını daha sonradan göndermiştir.
YALAN 5: Dönemin Kayseri Valisi Osman Güneş’in tayini 30.11.2007’de çıkmış ancak kendisi 4.12.2007’ye kadar görevini sürdürmüş ve resmi evrakı imzalamıştır. Yani resmi evrakı tayini çıktığı gün imzaladığı yalan ve düzmecedir.
YALAN 6: Dosyanın kapatıldığı da tamamen yalandır. Zira, Kayseri’deki Cumhuriyet Savcılığı 18.7.2007 tarihinden itibaren tam 9 ay incelemiş 50 kişinin ifadesine başvurmuştur.
YALAN 7: CHP Genel Başkanı, Hacı Ali Hamurcu’yu öyle bir masum olarak anlattı ki, inanın içim ezildi.
YALAN 8: Haci Ali Hamurcu, Yusuf Erikel’le birlikte belediyenin 13 nolu mührünü kullanarak, benim mührüm bir numaralı mühürdür. 10 milyon TL’lik sahte senet düzenleyip imzamı da taklit ederek bize şantaj yapmışlardır.
YALAN 9: Olay 23.06.2007’de başlamış, 02.07.2009’da bitmiştir. Yani dava söylendiği gibi 6 ayda değil 2 yılda üstelik iki kez başvurulan Yargıtay’dan dönerek kesinleşmiştir.
YALAN 10: Halen tutuklu bulunan Hacı Ali Hamurcu, son 3 sayfalık ifadesinde ‘Ben bu dolandırıcılığı başımdaki amirimle yaptım. Bazı kişiler bana Özhaseki ve bazı belediye yetkililerinin ismini de verirsen onlar seni kurtarır dedikleri için böyle ifade verdim’ demiştir.” Sistem nasıl işliyor?
Ali Hamurcu’nun iddialarına göre rüşvet sistemi şöyle işliyor:
Bu (verilen) paraların belediye için giriş makbuzu yoktur. Bazen paraların 1/4’ü veya 1/5’i Kayserispor veya Erciyesspor’a bağış olarak gösterilir. Bu bağış, risk alanların payları düşüldükten sonra asıl para Mustafa Yalçın aracılığıyla pay edilir en büyük payı da Mehmet Özhaseki alır. Ben Haseki’nin elinden para aldığını hiç görmedim ama Yalçın’a teslim edilen paraların başkana teslim edilmek üzere Kemal Oral’a götürüldüğünü gördüm.
- Aybil Petrol’den 250 milyar alındı.
- Ruhsatsız otoparklara da göz yumulmaktadır. Buralara çekilen hacizli araçlarla çok büyük rant vardır.
- Minibüs hattının devredilmesinde de 800 bin euro kazanıldı. Yakup Erikel ve kardeşi...
Kulkuloğlu, Yakup Erikel ve ilişkileri hakkında şu iddiaları dile getirdi: “Yakup Erikel dosyayı kapatmak için Ankara’dan görevlendirilen bir avukat. Yakup Erikel; Bülent ve Münevver Arınç’ın yıllardır özel avukatı, Egemen Bağış’ın yakın arkadaşı, Sadullah Ergin’in okul arkadaşı, bir rivayete göre ev arkadaşı. AKP Siyaset Akademisi öğretim görevlisi. Deniz Feneri Derneği’nin kurucusu. Kardeşi Yusuf Erikel, Hamurcu’nun kendi rızasıyla bulup anlaştığı avukatı. Yakup Erikel, Yusuf Erikel’e baskı yaparak onun bu dosyayı bırakmasını sağladı.” Nasıl sonuçsuz kaldı?
Kayseri Başsavcı Vekili Dalan, dosyanın memur suçu kapsamına girdiği görüşü ile İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. SONRASI ŞÖYLE:
- İçişleri Mahalli İdareler Gn. Müdür Yardımcısı Ömer Doğanay, inceleme yapılarak bildirilmesini istedi: 10.8.2007
- Vali Yardımcısı Fahri Oluk, önaraştırma yapılmasını istedi: 16.8.2007
- Vali Vekili İbrahim Yurdakul, TCK’nın 252. maddesi kapsamında rüşvet suçunun oluştuğunu belirterek Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 17. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiğini İçişleri Bakanlığı’na bildirdi: 21.8.2007
- İbrahim Yurdakul, atama dönemi olmamasına karşın Gaziantep Vali Yardımcılığı’na atandı. Kararname 29.9.2007’de Resmi Gazete’de yayımlandı.
- İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Doğanay, Kayseri Başsavcılığı’na konunun rüşvet kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağını bildirdi: 3.9.2007
- Kayseri Başsavcı Vekili İsmail Dalan, alındığı öne sürülen rüşvetle ilgili hiçbir somut delil gösterilmediği gerekçesiyle öncelikle idari soruşturma yapılması gerektiği düşüncesiyle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler’e yanıtını verdi: 19.9.2007
- Ömer Doğanay da 2003 tarihli 2 genelge doğrultusunda yeniden idari soruşturma yapılarak Memur Suçları Yasası kapsamında kendilerine bildirilmesini istedi: 4.10.2007
- Vali Osman Güneş, ön araştırma için Vali Yardımcısı Ali Yener Elçin’i görevlendirdi: 23.11.2007
- Erçin, belediyenin ruhsat ve imar mevzuatı için 2 bilirkişi görevlendirmesini istedi: 28.11.2007
- Kocasinan Belediyesi 30.11.2007, Melikgazi Belediyesi ise 4.12.2007’de bilirkişileri görevlendirdi.
- Vali Yardımcısı Erçin bilirkişileri beklemeden 3.12.2007 tarihinde, “yeterli delil bulunmadığından, iddialar tamamen soyut olduğundan” soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde rapor verdi.
‘Oral Çelik vuracaktı’
Ali Hamurcu, 20.9.2007’de Kayseri Başsavcı Vekili İsmail Dalan’a verdiği ifadede, 55 hatlık taksi durağına ilişkin yasal sürecin karmaşıklaşması üzerine Süleyman Temeltaş’ın (UKOME Müdürü) kendisine “Kayseri’den ayrılarak, bir süre gezerek gelmesini söylediğini” anlattı. Hamurcu, “Oral Çelik’in geleceğini, beni vuracaklarını söylüyorlardı” dedi.
Hamurcu, emniyet ifadesinde avukat Yusuf Erikel ile Ankara’da bürosunda buluşunca elinde Özhaseki ve Mustafa Yalçın’ın imzaladığı 10 milyon TL’lik bir senet olduğunu söyleyerek kendisine verdiğini, Erikel’in de telefonla konuştuğu Yalçın’la pazarlık yapıldığını anlattı. Hamurcu, bu ifadenin aynısını avukat bürosunda da anlattığını ve Erikel’in bunu videoya çektiğini anlattı. Hamurcu’nun ilginç kişiliği
Hacı Ali Hamurcu (Ergenekon’dan tutuklu), 17 Temmuz 2007’de emniyete verdiği ifadesinde kendisi hakkında ise şu bilgileri verdi: “Babam Kayseri emniyet istihbaratından emekli başkomiser. Askerliğimi KKTC’de Tümgeneral Osman Pamukoğlu’nun habercisi olarak yaptım. Askerlik dönüşü 2003’te Gesi Belediyesi’nde park bahçe sulama görevlisi oldum, su tahsilat bürosunda çalıştım. 2005’te büyükşehire temizlik işçisi oldum, kadrom buradayken UKOME’de bilgi işlem memuru olarak göreve başladım. Bu görev beni aşar dedim ama Makina İkmal Daire Başkanı yetkimi kullanıp imzayı atmamı istedi. 22 Haziran 2007’de kaçana kadar bu görevi yaptım. Hiçbir gayrimenkulüm yok. İki kredi kartına 10.400 TL borcum var.”
BELGE 1 – 26 sayfalık itiraf (görüntülemek için tıklayınız)
BELGE 2 – 10 Sayfası dosyadan çıkarılmış 16 sayfalık itiraf (görüntülemek için tıklayınız)
BELGE 3 – Kayseri Valiliği’nden İçişleri Bakanlığına gönderilen yazı (görüntülemek için tıklayınız)
BELGE 4 – Melikgazi Belediyesi’nin yazısı (görüntülemek için tıklayınız)
BELGE 5 –Muhakkik raporu (görüntülemek için tıklayınız)
BELGE 6 - Görüntülemek için tıklayınız
BELGE 7 – RESMİ GAZETE (görüntülemek için tıklayınız)