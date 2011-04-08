-SIRA REKABET KURULUNUN İZNİNDE İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu'nun verdiği 861 milyon dolarlık teklif için Rekabet Kuruluna izin başvurusunda bulunulacak. Kurulun izin sürecinin ardından ihale, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren Yıldırım Holding A.Ş'nin ardından açık artırma bölümünde de ilk turda Deniz Turizm Yatırımları A.Ş. (Koç Holding şirketi)-Stena Yatırım Holding A.Ş Ortak Girişim Grubu, ikinci turda ise Global Liman İşletmeleri A.Ş teklif vermeyerek ihaleden çekildiğini açıklamıştı. Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında devam eden açık artırmada en yüksek teklifi 861 milyon dolar ile Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu verdi. Ortak girişim grubu katılımcıları, ihaleyi kazanmalarını birbirine sarılarak kutladı. -''FİNANSMAN KONUSUNDA HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK''- Akfen Holding Murahhas Azası İrfan Erciyas, ihalenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erciyas, projenin finansmanı konusunda ihaleye girmeden önce yerli ve yabancı bankalarla görüşme yaptıklarını, kendileriyle mutabakatları olduğunu belirterek, ihalenin bedelinin belli olduğunu, bu bedel üzerinden tekrar kendileriyle görüşüp finansmanı gerçekleştireceklerini söyledi. Erciyas, bu konuda herhangi bir problemleri bulunmadığını, yüzde 25 özkaynak ve yüzde 75 finansman şeklinde düşündüklerini kaydetti. Bir gazetecinin, ''Fiyatın buraya geleceğini düşünüyor muydunuz?'' sorusuna, ''Kafamızdaki fiyat yaklaşık bu fiyatlardaydı. Düşündüğümüz rakamdan ihaleyi kazandık'' yanıtını veren Erciyas, ''Sonuna kadar gidecek miydiniz?'' sorusu üzerine de, ''Tabii ki sonuna kadar gidecektik'' dedi. -''ŞU ANDAKİ SİSTEM ÇOK BAŞARILI''- İrfan Erciyas, öncelikle yeni güzergahlar açmayı planladıklarını kaydederek, ''Şu andaki verilen sistem bana göre çok başarılı. Biz bunu çok daha da ileri götürmeye, daha teknik çalışmalar yapmaya, İstanbul halkının, hatta Körfez'de yaşayanların bu hizmetten faydalananların daha fazla hizmet alması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz'' diye konuştu. İhale işleminin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir soru üzerine Erciyas, Rekabet Kurulunun izni bulunduğunu hatırlatarak, ''Tahminim 3-4 ay içerisinde sonuçlanır'' dedi. Bir süre sonra Topçular iskelesinin devre dışı kalacağı, Sirkeci'nin de iptal olacağının hatırlatılarak, ''Bütün bunları değerlendirdiğinizde karlı bir yatırım yaptığını düşünüyor musunuz?'' sorusuna Erciyas, ''Tabii, kesinlikle... Biz fizibilitemizi, yaptığımız çalışmayı buna göre gerçekleştirmiştik. Özellikle Körfez geçişinin 2016-2017 yıllarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu tarihleri de dikkate alarak çalışmamızı yaptık. Karlı olacağını düşünüyoruz'' yanıtını verdi. Erciyas,''Fiyat biraz düşük geliyor, O konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna yönelik de ''Normal fiyat, normal piyasa fiyatı'' dedi. Bu arada, ihalede Global Liman İşletmeleri A.Ş. bir kez, Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu ise 2 kez ara istemişti. -RAKAMLARLA İDO- Verilen bilgiye göre, 30 Eylül 2010 itibariyle İDO ikiye ayrılarak gemi, iskele ve personeli ile birlikte İstanbul Büyükşehir iştiraki olan İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devredilmişti. Mevcut faaliyetleri hızlı feribot, deniz otobüsü ve arabalı vapur operasyonlarından oluşan İDO, 2010 yılında yaklaşık 50 milyon yolcu ve 7 milyon araç taşıdı. Filosunda 10 hızlı feribot, 25 deniz otobüsü ve 17 arabalı vapuru olan İDO'nun 21 tanesi İstanbul şehir içinde, 14 tanesi de İstanbul dışında olmak üzere toplam 35 iskelesi bulunuyor. İDO, 5 tanesi İstanbul şehir içi, 9 tanesi İstanbul dışı olmak üzere toplam 14 ana hatta faaliyet gösteriyor.