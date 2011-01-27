-SIRA HÜSNÜ MÜBAREK'TE Mİ? KAHİRE (A.A) - 27.01.2011 - Mısırlı reform yanlısı muhalif Muhammed El Baradei, ülkesinde cuma günü düzenlenmesi beklenen büyük gösteriye katılacağını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı olan El Baradei, yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in emekliye ayrılma zamanının geldiğini belirtirken, sokak gösterilerine liderlik yapmayacağını, rolünü siyasi değişime öncülük etmek olarak gördüğünü kaydetti. Bu arada, Mısır başsavcısının, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilere katılan 40 kişiyi, "rejimi devirmeye" çalışmakla suçladığı bildirildi. -TUNUS'TA İSYAN DİNMİYOR- Tunus'un başkenti Tunus'ta geçiş hükümetinin istifası için gösteriler sürerken, hükümetteki değişiklik açıklamasının bugün yapılması bekleniyor. Başkentteki yağmur altında yüzlerce kişi, gece sokağa çıkma yasağına rağmen dördüncü geceyi de başbakanlık ve hükümet binalarının yakınında geçirdi. Sabah olmasıyla hükümet karşıtı sloganlar atmaya başlayan göstericilerin sayısı, başka grupların da katılmasıyla giderek büyüyor. Devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasına neden olan ayaklanmanın başladığı Sidi Buzid kentinde genel grev ilan edilirken, sokağın baskısıyla kabinedeki değişikliğin de bugün açıklanması bekleniyor. -BİNLERCE KİŞİ HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTEDİ Tunus'taki devrimin kalesi orta batıdaki Sidi Buzid'de binlerce kişi geçiş hükümetinin istifası için gösteri yaptı. Basın mensuplarının bildirdiğine göre, Tunus İşçi Sendikası'nın genel grev ilan ettiği kentteki göstericilerin "devrimin çalınmasına hayır", "Sütü bozuklar defolun" ve "Gannuşi hala anlamadın mı?" diye slogan attılar. Tunus'un başkenti Tunus'ta da geçiş hükümetinin istifası için gösteriler sürerken, hükümetteki değişiklik açıklamasının bugün yapılması bekleniyor. Devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasına neden olan ayaklanma, 17 Aralıkta Sidi Buzid kentinde bir seyyar satıcının tezgahının elinden alınması üzerine kendini yakarak öldürmesiyle başlamıştı.