Sıra elektrik santrallerini özelleştirmede

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 56 elektrik üretim santralini özelleştirme programına aldı.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğine göre, ÖYK'nın özelleştirme kapsamına dahil ettiği hidro elektrik santralleri, "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Bu santrallerin özelleştirme işlemleri de, 31 Aralık 2010 tarihine kadar tamamlanacak.

Özelleştirme programına alınarak özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına karar verilen Elektrik Üretim A.Ş'ye ait 56 santral şöyle:

Adilcevaz, Ahlat, Anamur, Arpaçay-Telek, Bayburt, Besni, Botan, Bozkır, Bozüyük, Bozyazı, Bünyan, Ceyhan, Çağ Çağ, Çamardı, Çemişgezek, Değirmendere, Dere, Dereiçi, Derme, Durucasu, Engil, Erciş, Erkenek, Ermenek, Esendal, Turunçova-Finike, Girlevik, Göksu, Haraklı-Hendek, Hoşap, Işıklar (Visera), İnegöl-Cerrah, İvriz, İznik-Dereköy, Karaçay, Kayadibi, Kayaköy, Kernek, Kiti, Koçköprü, Kovada I, Kovada II, Koyulhisar, Kuzuculu, Ladik-Büyükkızoğlu, Malazgirt, Mut-Derinçay, Otluca, Pazarköy-Akyazı, Pınarbaşı, Sızır, Silifke, M. Kemalpaşa-Suuçtu, Uludere, Varto-Sönmez ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri.