Sıra dışı fotoğrafçının görüntüleri nefes kesiyor

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZELİ fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye’de 81 ili dolaşarak doğa, yaşam ve kültürel hayata dair binlerce kare fotoğraf çekti. Buzul göllerine giren, tırmandığı zirvelerde kar ve tipide kamp kuran, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayağına çelik halatların üzerinden yürüyerek çıkan fotoğrafçı, nefes kesen anları kayda aldı. Bu anlarda kendisi de yer aldı.

Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, memleketinde başladığı mesleğinde 25 yılda Türkiye’nin 81 ilini gezerek doğa, yaşam ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf karesi çekti. Çelik’i farklı kılan zor koşullarında çektiği fotoğraflar oldu. Eksi 30 derecede buzul gölü ile şelalelerin altına giren, kar ve tipide zirvelerde kamp kuran, yamaç paraşütü ile uçan, zorlu zirvelere tırmanan, inşaat halindeki kulelere çıkan Çelik, fotoğraflar çekti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayağına çelik halatların üzerinden yürüyerek çıkan Çelik, sıra dışı yöntemlerini kayda aldığı görüntüler nefes kesti.

‘EN İYİ KAREYİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM’

Rize’den başladığı fotoğraf serüveninde 81 ili gezdiğini anlatan Resul Çelik, her ilin tarih, yaşam ve doğal güzelliklerini yansıtmaya çalıştığını söyledi. En iyi kareyi almak için çalıştığını anlatan Çelik, “Düz fotoğrafı herkes alır. Benim farklı olmam lazım. Zor şartlarda en güzel fotoğrafı nasıl alacaksam orada bekliyorum. O kareyi şartlar zor olsa da çekmeden ayrılmıyorum. Tabii bazen zorluklar ve tehlikeler yaşıyorum. Almanya’da bir şatoyu çekerken düşüp kaburgalarımı kırdım. Üstten aşağıya fotoğrafa derinlik katmak için yaptığım çalışma sırasında bu olay oldu. Eksi 30’larda buzul gölüne girdim. Sabahtan akşama kadar 40 kilo yükle geziyorum. Buzlu sulara girince sabah yeni kalkmış gibi dinç olarak yol alıyorum. Buzlu suya girmek benim için murtluluk” dedi.

Çelik, hedefinde 2020 yılına kadar dünyada 50 ülkeyi fotoğraflamak olduğunu belirterek, yola çıkmak üzere hazırlık yaptığını sözlerine ekledi.

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