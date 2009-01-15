Sir, yılın menajeri seçildi



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Manchester United Teknik Direktörü Sir Alex Ferguson'u, 2008'de dünyanın en iyi kulüp teknik direktörü seçti.



IFFHS'nin yaptığı 2008 yılı değerlendirmesinde geçen sezon takımıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İskoç teknik adam, 264 puanla ilk sırada yer aldı.



Geçen sezon UEFA Kupası'nda Rus ekip Zenit'i zirveye taşıyan Hollandalı teknik direktör Dick Nicolaas Advocaat 144 puanla ikinci olurken, 2008'de takımıyla Libertadores Kupası'nı kazanan Ekvador'un LDU de Quito takımı teknik direktörü Arjantinli Edgardo Bauza ise 64 puanla üçüncü sırayı aldı. Geçen yıl aynı kategoride yapılan değerlendirmede İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti birinci sırada yer almıştı.



IFFHS'nin belirlediği kulüp teknik direktörleri arasında ''Top 25'' içinde Türk teknik adam bulunmazken, listede yer alan ilk 10 teknik adamın sıralaması şöyle oluştu:



Teknik Direktör Kulüp Puan

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1- Sir Alexander Ferguson Manchester United 264

2- Dick Nicolaas Advocaat Zenit 144

3- Edgardo Bauza LDU Quito 64

4- Arsene Wenger Arsenal 61

5- Rafael Benitez Liverpool 60

6- Carlos Luis Ischia Boca Juniors 28

7- Roberto Mancini Inter 27

8- Avram Grant Chelsea 19

9- Manuel Jose Jesus Silva Al-Ahly Cairo 18

10-Franklin Rijkaard Barcelona 17



