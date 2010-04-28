Sır video gerçek çıktı

T24 - Polonya Askeri Savcılığı, Polonya liderinin öldüğü kaza sonrası ortaya çıkan şok videonun gerçek olduğunu açıkladı.











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Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski, eşi ve beraberindeki heyetin içinde bulunduğu ve 96 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası ile ilgili şok etkisi yaratan videonun gerçek olduğu belirtildi.



Polonya Askeri Savcısı, Rusya'nın Smolensk şehrinde meydana gelen uçak kazasından sadece birkaç dakika sonra cep telefonuyla çekilen, kaza yerinde yürüyen üç silüet, silah ve gülüşme sesleri, uçaktan dışarı atlayan bir adam, pilotun yardım çığlığının yankılandığı görüntülerin gerçek olduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili uçuş belgelerinin incelendiği ve 60 kişinin ifadesinin alındığını belirten Askeri Savcı, buna rağmen, kazanın tam olarak ne zaman meydana geldiği konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.







Görüntüleri çekti öldürüldü





Polonya'da gündeme bomba gibi düşen silah seslerinin yankılandığı görüntüleri cep telefonuyla görüntüleyen kişinin Rus vatandaşı Adriej Mendierej'in, görüntüleri internette yayınladıktan kısa bir süre sonra sırtından bıçaklanmış olarak bulunduğu ve hastanede yaşam destek ünitesinin kapatıldığı öne sürüldü.







Uçakta 5 kara kutu





Öte yandan, düşen uçakta toplam 5 kara kutunun bulunduğu ve kara kutuların tamamının Polonyalı yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Düşen uçakta sadece 3 kara kutu bulunmuş ve uzmanlarca analiz edilmişti. Diğer iki kara kutu sırrını koruyor.

