T24 LogoT24 Logo
Spor

Sir Alex Ferguson: Manchester United'la yollarımı ayırdım çünkü...

İskoç teknik adam, 2013'te ani bir kararla görevinden ayrılmıştı

20 Eylül 2015 23:25

Manchester United'la 26 yılda 38 kupa kazandıktan sonra 2013'te Old Trafford'a veda eden Sir Alex Ferguson, eşinin ikiz kardeşinin ölümü nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. İskoç teknik adam aksi takdirde görevinin başında kalmaya devam etmek istediğini söyledi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'a kazandırdığı başarılarla kulübün efsanelerinden biri haline gelen Sir Alex Ferguson'un, 2013'teki ayrılığının nedeni belli oldu.

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan 73 yaındaki teknik adam, ayrılık kararını eşi Cathy'nin ikiz kardeşiBridget Robertson'un 2012'deki ölümünün üzerine aldığını duyurdu.

Manchester United'daki 26 yılında kulüple 38 kupa kazanan ve görevine devam edeceği beklentilerine karşın 2013'te ani bir kararla ayrılan İskoç teknik adam, "Kesinlikle devam etmek isterdim. Ancak bir gece Cathy'yi televizyon izlerken gördüm ve tavana bakıyordu. Dünyadan izole olmuş gibiydi. Onunla konuştuktan sonra ayrılmaya karar verdim ve o da itiraz etmedi. Ayrılmamı istediğini biliyordum" diye konuştu. 

ETİKETLER

sir alex fergusonhabermanchester unitedhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24