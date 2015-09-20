Sir Alex Ferguson: Manchester United'la yollarımı ayırdım çünkü...

Manchester United'la 26 yılda 38 kupa kazandıktan sonra 2013'te Old Trafford'a veda eden Sir Alex Ferguson, eşinin ikiz kardeşinin ölümü nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. İskoç teknik adam aksi takdirde görevinin başında kalmaya devam etmek istediğini söyledi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'a kazandırdığı başarılarla kulübün efsanelerinden biri haline gelen Sir Alex Ferguson'un, 2013'teki ayrılığının nedeni belli oldu.



İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan 73 yaındaki teknik adam, ayrılık kararını eşi Cathy'nin ikiz kardeşiBridget Robertson'un 2012'deki ölümünün üzerine aldığını duyurdu.



Manchester United'daki 26 yılında kulüple 38 kupa kazanan ve görevine devam edeceği beklentilerine karşın 2013'te ani bir kararla ayrılan İskoç teknik adam, "Kesinlikle devam etmek isterdim. Ancak bir gece Cathy'yi televizyon izlerken gördüm ve tavana bakıyordu. Dünyadan izole olmuş gibiydi. Onunla konuştuktan sonra ayrılmaya karar verdim ve o da itiraz etmedi. Ayrılmamı istediğini biliyordum" diye konuştu.