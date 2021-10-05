Sir Alex Ferguson'dan Solskjaer'e Ronaldo tepkisi: Her zaman en iyi oyuncularınızla maça başlarsınız

Manchester United'ın Aston Villa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sir Alex Ferguson'ın Cristiano Ronaldo sitemi, sosyal medyayı karıştırdı

Manchester United’ın Premier Lig’de Everton’la karşılaştığı maça Cristiano Ronaldo yedekte başlamıştı. Portekizli yıldız, 57. dakikada takımı 1-0 öndeyken oyuna girse de Everton, Andros Townsend’in golüyle bir puanı kapmayı başarmıştı.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson’ın ise maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer’i Ronaldo kararından ötürü eleştirdiği video sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Goal'de yer alan habere göre Ferguson’ın bir Manchester United taraftarı olduğu bilinen ve maçı izlemeye gelen Khabib Nurmagomedov’a “Her zaman en iyi oyuncularınızla maça başlarsınız.” dediği görülüyordu. Video, ikili arasındaki diyaloğun ortasında başlıyor ve Ferguson’ın “Bence onlar Ronaldo’nun oynamadığını gördüğünde…” dediği duyuldu.

Ardından Nurmagomedov, Ronaldo’nun ikinci yarıda oyuna girdiğini hatırlatıyor ve bu sefer de Sir Alex şunları söylüyor: “Biliyorum, ama maça her zaman elinizdeki en iyi oyuncularla başlamalısınız.” dedi.