Sir Alex Ferguson: Bir daha asla konuşamayacağımdan korktum

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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Sir Alex Ferguson, 2018'de geçirdiği beyin kanamasından sonra bir daha hiç konuşamayacağını zannettiğini söyledi.

Glasgov Film Festivali'nde bir soru-cevap etkinliğine katılan Ferguson, acil olarak alındığı ameliyattan sonra sesini ve hafızasını kaybedebileceği konusunda büyük endişe duyduğunu ifade etti. 'Sir Alex Ferguson: Never Give In' belgeseli efsane teknik direktörün iyileşme sürecinde çekilmiş ve oğlu Jason tarafından yönetilmişti.

İnternet üzerinden düzenlenen etkinlikte Ferguson, "Sesimi kaybettim. Tek kelime bile çıkmıyordu ağzımdan, çok korkutucuydu bu. Aklımdan sürekli farklı şeyler geçiyordu: Hafızam geri gelecek mi? Tekrar konuşabilecek miyim?" diye konuştu.

Ameliyattan sonra bir konuşma terapisti ile çalıştığını ifade eden Ferguson, aynı zamanda yönettiği takımlarında tüm oyuncularını hatırlaması gereken düşünme egzersizleri de yaptığını ifade etti.

2013'te emekli olan Ferguson, Manchester United'ı yönettiği 26 yıl boyunca 38 kupa kazanmıştı.