'Siper anıları saldırılara davetiye çıkarıyor'

T24 -

'Yayın engellenmeli'

'Fotoğrafların yayınlanması askeri gizli bilgilerin açıklanması olur'

Güneydoğu'da askerlik yapıp terhis olan askerlerin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kurduğu gruplar tehdit oluşturuyor. Askerlik anısı olarak çekilen fotoğraflar, gelecek tehlikenin farkına varılmadan yayınlanıyor. Fotoğraflarda siperler, bölgenin coğrafi özellikleri ve kullandıkları silahlar detaylı bir biçimde görünüyor. Uzmanlar, terör örgütü mensuplarının keşif ve plan yapmak için bu gruplara rahatça girip fotoğrafları inceleyebileceğine dikkat çekti.Akşam gazetesinden Önder Şuşoğlu'nun haberine göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İç Güvenlik Değerlendirme eski Başmüşaviri emekli Kurmay Albay Mümin Öngören, fotoğrafların yayınlanmasının terör saldırılarına davetiye çıkarttığını belirtti. Öngören birliklere cep telefonu ve fotoğraf makinesi sokulmasının yasak olduğunu anımsattı.Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen şöyle dedi:"Yayınlar kesinlikle engellenmeli. Üst rütbeli subaylar bile yapıyor. Gençlerimiz övünç meselesi ve kahramanlık duygusuyla fotoğrafları paylaşıyor. Bu eğitimde eksiklik olduğunu gösterir. Tezkere alan askerlere brifing verilip bilgilendirme yapılmalı."Emekli Albay Öngören de şöyle dedi:"Ziyareçilerin dahi birliğe bu tür cihazlar getirmesi suçtur. Bu karakollardan hatıra dahi olsa görüntü alınması ve paylaşım sitelerinde yayınlanması, askeri gizli bilgilerin açıklanması olur. Bu da ciddi bir suçtur. Ancak binlerce evladımız başarıyla görev yaptıktan sonra terhis olmuş ve bilinçsizce bu fotoğrafları facebook'a koymuştur. Genelkurmay'ın bu çocuklara dava açması da beklenmemeli"Hükümetin bu konuyu ele alması gerektiğini savunan Öngören, 'Bir yasa çıkarılıp bilişim suçu olarak değerlendirilmeli ve bu furyanın bir an önce önüne geçilmeli. Bu fotoğraflar internet sitelerinden çıkartılmalı' diye konuştu.