-SİPA'nın kurucusu vefat etti PARİS (A.A) - 05.10.2011 - SİPA Press'in kurucusu, gazeteci Gökşin Sipahioğlu, bu sabah yerel saatle 08.00'de Paris'teki Amerikan Hastanesinde vefat etti. Gökşin Sipahioğlu, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sipahioğlu'un vefatı, yetiştirdiği Fransız ve Türk foto muhabirlerini üzüntüye boğdu. Sipahioğlu'nun vefatını öğrenen çok sayıdaki öğrencisi ve dostu, ünlü gazetecinin gözlerini hayata yumduğu Paris'teki Amerikan Hastanesine akın etti. Gökşin Sipahioğlu, 1961 yılında patlak veren ''füze krizi'' sırasında Küba'ya girmeyi başaran tek Batılı gazeteci olarak yaptığı röportajlar ve 1968 Paris olaylarını yansıttığı fotoğrafların da aralarında bulunduğu dünyanın sıcak bölgelerindeki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir foto muhabiri olarak biliniyor. Sipahioğlu, 1973 yılında kurduğu SİPA'yı maddi sıkıntılar yüzünden 2001 yılında Fransız medya grubu ''Sud Communication''a satmıştı. SİPA ajansı, 30 milyon civarındaki fotoğraf arşiviyle dünyanın en büyük üç fotoğraf ajansından biri olarak gösteriliyor. Sipahioğlu, Fransa'da üne kavuşan çok sayıda muhabiri mesleğe kazandırmasıyla da tanınıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2007'de Sipahioğlu'na ''Legion d'Honneur'' nişanını vermişti. Fransa Kültür Bakanlığı da Sipahioğlu'nu 2003 yılında sanat ve edebiyat nişanıyla ödüllendirmişti. Anadolu Ajansı'ndan başsağlığı mesajı Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de Sipahioğlu'nun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi. Öztürk, Gökşin Sipahioğlu'nun eşi Phyliss Springer Sipahioğlu'na gönderdiği başsağlığı mesajında, Gökşin Sipahioğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Türk basın tarihinde ve dünya ajansları içerisinde eşsiz bir yeri olan merhuma Allah'tan rahmet, size ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.