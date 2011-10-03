-Şipal tur atladı, Gökkaya elendi ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün akşam seansında mücadele eden Türk sporculardan biri tur atlarken, bir diğeri elendi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden şampiyonada bugün akşam seansında 69 kiloda ringe çıkan Önder Şipal, Gürcü rakibi Zaal Kvachatadze'yi 25-20 yenerek tur atladı. Galip geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Şipal, şampiyonada finali görmek istediğini belirtti. Artı 91 kiloda Denizcan Gökkaya ise Kübalı sporcu Eris Landy Savon Cotilla'ya 14-3 yenilerek şampiyonaya veda etti. Şampiyonada yarın 49 kiloda Ferhat Pehlivan, Ekvatorlu Carlos Quıo, 56 kiloda Furkan Ulaş Memiş Tacikistanlı Anvar Yunusov, 91 kiloda ise Bahram Muzaffer, Alman Alexander Paverov ile karşılaşacak.