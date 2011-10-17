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Spor

Sion'un durumu F.Bahçe'ye umut oldu

UEFA, Avrupa Ligi'nden men edilen İsviçre temsilcisi Sion'un yeniden şampiyonaya dönebilmesi adına ihtimalleri açıkladı.

17 Ekim 2011 03:00

T24 - UEFA, Avrupa Ligi'nden men edilen İsviçre temsilcisi Sion'un yeniden şampiyonaya dönebilmesi adına ihtimalleri açıkladı. 

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sion'un yerine şampiyonaya katılan Celtic'in ihraç edilmeyeceği ve Sion'un da şampiyonaya dahil edilerek kupaya bu şekilde devam edinebileceği ihtimalleri belirtildi.

İlk ihtimal olarak, Celtic'in yer aldığı I Grubu'nda oynanan maçların iptali ve Sion'un da bu gruba dahil edilerek yeniden bir maç programı düzenleneceği belirtildi. 5'li gruba göre düzenlenecek maçların da 24 Kasım ve 22 Aralık tarihlerinde oynanabileceği ifade edildi.

İkinci ihtimalde ise yine Sion'un gruba dahil edileceği fakat, oynanan maçların geçerli sayılacağı vurgulandı. Bu duruma göre ayarlanacak maçların da Kasım ayı sonundan Şubat ayına kadar oynanması belirtildi.

Son ihtimalde de İsviçre temsilcisinin direk olarak gruplardan sonraki son 32 takım arasına dahil edilmesi ifade edildi.


İhtimallerin gerçekleşmesi için CAS bekleniyor

Öte yandan açıklamada, bütün bu ihtimallerin gerçekleşebilmesi için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararının beklenmesi gerektiği dile getirildi. Ayrıca CAS'ın, UEFA Avrupa Ligi kurallarında yetkili olarak kabul eden tek otorite olduğu vurgulandı.


Tazminat konusu

Bilindiği gibi İsviçre mahkemesi, FC Sion takımının Avrupa Ligi'nden men edilmesi üzerine açılan itiraz davasında Sion'un Avrupa Ligi'ne dahil edilmesi kararını vermişti.Mahkeme ayrıca UEFA'ya men kararını bozmadığı her gün için 1000 İsviçre Frankı para cezası verdi ve 33.000 Franklık yasal mahkeme masraflarının da UEFA tarafından ödenmesini istemişti.


Fenerbahçe için umut yarattı

Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilen Fenerbahçe'nin de CAS'ta olan davası devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 1 Eylül'de UEFA ve TFF aleyhine açtıkları davada, yaşadıkları maddi kayba istinaden ve fazlaya dair haklarının saklı kalması üzere, 45 milyon Euro talep etmişlerdi. Sion konusunda ihtimaller açıklayan UEFA'nın, Fenerbahçe konusunda da ne gibi bir açıklama yapacağı merak ediliyor.



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