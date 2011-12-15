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Spor

Sion'a kötü haber

CAS, İsviçre kulübünün UEFA Avrupa Ligi'ne tekrar dahil edilmesi yönündeki talebini reddetti.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsviçreli Sion kulübünün, UEFA Avrupa Ligi'ne tekrar dahil edilmesi yönündeki talebini reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Sion'un, Celtic maçında oynaması uygun olmayan futbolculara yer verdiği gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç edilmesi konusunda UEFA'nın haklı bulunduğu ve dolayısıyla turnuvaya tekrar dahil edilmemesi gerektiği yönünde karar alındığı bildirildi. 



Mahkeme, bunun yanı sıra Sion'un, mahkeme masraflarının üçte ikisini, yani 42 bin 500 doları da ödemesine hükmetti.

Mısırlı bir kaleci ile anlaşan, ancak kalecinin başka bir takımla sözleşmesi olduğu ortaya çıkınca iki yıl süreyle transfer yapma yasağı getirilen Sion, bu kararı ihlal ederek takımına 6 yeni oyuncu takviye etmesinin ve bu oyunculara UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Celtic ile yapılan maçta yer vermesinin ardından, UEFA'nın aldığı karar uyarınca turnuvadan men edilmişti. Sion, bu durum üzerine CAS'a başvurmuştu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi sonrası Sion'un dava süreci örnek olarak gösterilmişti. Sion, İsviçre Mahkemesi'nden aldığı lehte karara rağmen turnuvaya katılamamış ve CAS'a başvurmuştu.


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