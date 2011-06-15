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Dünya

ŞİÖ ASTANA ZİRVESİ BAŞLADI ASTANA (A.A)

15 Haziran 2011 14:34

-ŞİÖ ASTANA ZİRVESİ BAŞLADI ASTANA (A.A)- 15.06.2011 - Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi, örgütün kuruluşunun 10'uncu yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplandı.  Kazakistan Cumhhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in açış konuşması ile başlayan ŞİÖ Astana zirvesine Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otumbayeva, Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov katılıyor. ŞİÖ'de gözlemci ülke olan İran'ın Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Pakistan'ın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Somahalli Krişna ile gözlemci statüsü almak isteyen Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de zirvenin açılış toplantısında hazır bulundu. Açılış toplantısından sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, zirveye katılan liderlerle toplu fotoğraf çektirdi.

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