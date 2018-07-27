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Dünya

Sinyali önceden geldi; ABD Başkan Yardımcısı'nın yaptırım açıklaması yaptığı toplantıya Türkiye davet edilmedi

Mike Pence, "Uluslararası Din Özgürlüğü" toplantısında Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı

27 Temmuz 2018 01:35

ABD’de her yıl “Devletin din özgürlüğüne bağlılığı ve bu konuda gerçek değişimlerin yaratılması bağlamında olumlu ve somut sonuçların elde edilmesi” amacıyla düzenlenen "Uluslararası Din Özgürlüğü" konferansına ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye yönelik yaptırım açıklaması damga vurdu.

Papaz  Andrew Brunson'un tutuklu bulunması gerekçe gösterilerek Türkiye’nin davet edilmediği toplantının davetli listesinde Endonezya, Irak, İtalya, İrlanda, Japonya, Kenya, Güney Kore, Kosova, Litvanya, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Letonya, Lübnan, Kuveyt ve Lüksemburg’tan temsilciler yer alıyordu.

24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen konferansın sonunda konuşan Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullanmıştı.

 

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