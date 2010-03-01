Sintia, Avrupa'yı vuruyor: En az 60 ölü...

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Sintia İspanya, Portekiz, Belçika ve Almanya'da da can alıyor

Fransa en çok etkilenen ülke

Yetkililer fırtınanın en fazla etkili olduğu Fransa'da ölen en az 50 kişinin çoğu, meydana gelen sellerde boğularak can verdiğini açıkladı. Ülkede 1999 yılından bu yana görülen en şiddetli fırtına olduğu belirtilen Sintia nedeniyle 59 kişinin kayıp olduğu, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.Bu arada Sintia, İspanya, Portekiz, Belçika ve Almanya'da da etkili oluyor. Portekiz'de bir ağacın devrilmesi sonucu bir çocuk can verirken, İspanya'da da devrilen ağaç ve duvarın altında kalan 3 kişinin öldüğü belirtildi. Fırtına, Almanya'da şu ana kadar 2 kişi, Belçika ve Portekiz'de 1 kişinin ölümüne neden oldu.Başbakan François Fillon, düzenlemenin yeniden inşa faaliyetlerine kaynak aktarılmasını kolaylaştıracağını söyledi.İspanya, Portekiz ve Fransa'da etkili olan fırtınanın en az 50 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, Atlas Okyanusu kıyısında fırtınadan etkilenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği bölgeleri de ziyaret edecek.Ölüm olaylarının büyük bölümünün sellere bağlı boğulma ve binaların yıkılması ya da ağaçların devrilmesinden kaynaklandığı bildiriliyor.Fillon, yaşadıklarının bir ulusal felaket olduğunu belirterek, önceliklerinin insanların güvenliği olduğunu söyledi.Xiynthia adı verilen Atlas Okyanusu fırtınası, Fransa, Portekiz ve İspanya'nın batısında yoğun yağış taşıyan ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgarlarla etkili oldu.Fırtınanın Almanya, Belçika ve Hollanda'ya doğru ilerlemekte olduğu, İsviçre Alpleri'nde de sert rüzgarların kaydedildiği açıklandı.Fransa'da bir milyondan fazla hanede elektrikler kesilirken, en ağır hasarın Vendee ve Charente bölgelerinde yaşandığı belirtiliyor.Dev dalgalar ve sert rüzgarların kıyı kasabalarını vurduğu, iç kesimlerde sellerin yalandığı ve bazı binaların da yıkıldığı açıklandı.Vendee bölgesinde insanlar çatılara çıkarken, kurtarma faaliyetlerine polis helikopterleri de katıldı.Fransa'da en az 12 kişinin kayıp olduğu, 59 kişinin de yaralandığı bildirildi.Fransa'da polis, ölümlerin dördünün boğulma nedeniyle olduğunu, hayatını kaybedenlerden birinin 88 yaşında bir kadın olduğunu söylüyor.Pirene bölgesinde de bir kişinin bir ağacın devrilmesi sonucu öldüğü açıklandı.İspanya'daki iki ölümün nedeni de içinde bulundukları aracın üzerinde bir ağacın devrilmesi, 82 yaşındaki bir kadın ise Galiçya'da devrilen bir duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.Portekiz'deki ölümün nedeni yine bir ağacın devrilmesi.Fransız Havayolları Air France Paris'teki Charles de Gaulle havaalanından 100'e yakın uçuşun iptal edildiğini açıkladı.Fransız radyosu, Eyfel Kulesi'nin zirvesinde rüzgarın hızının saatte 175 kilometreye ulaştığını duyurdu.