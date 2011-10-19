Sintagma Meydanı savaş alanına döndü

T24

Yunan basın yayın organları, gösterilerin büyük bölümünün meydana geldiği Sintagma meydanının olaylar sonrasında adeta savaş alanını andırdığını belirttiği haberlerinde, çevredeki banka şubeleri ile çok sayıda dükkan ve iş yerlerinde, ''Hesaplanamayacak boyutta'' büyük zarar meydana geldiğini, meçhul asker anıtı önündeki özel kıyafetli ''Efsun'' askerlerinin bekleme kulübesi ile bir emanet sandığı, iki otobüs bileti gişesi ve bazı geri dönüşüm makinelerinin ateşe verildiğini duyurdu.Polis ile göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde de önemli maddi zararlar meydana geldiği belirtilen haberlerde, Vukurestiyu caddesinde ateşe verilen bir kafeteryanın tamamen yandığı, Akadimias ve Amalias caddelerindeki dükkan ve iş yerleri ile park halindeki bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.Bu arada, Kamu Çalışanları Konfederasyonu ADEDY ile İşçi Federasyonları GSEE'nin yarın da Sintagma Meydanı'nda büyük bir protesto gösterisi düzenleyeceği bildirildi.Yunan basın yayın organları, gösteriye katılacağını açıklayan Mücadeleci İşçi Sendikalari Birliği PAME'nin, gösteri sırasında Parlamentoyu kuşatma girişiminde bulunacağını da duyurdu.