T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sinpaş gıda sektörüne girdi

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'i Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Tüm hisselerini aldığını bildirdi

29 Aralık 2009 02:00

T24- Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hisselerinin tamamını 27 milyon 650 bin lira bedelle satın aldığını bildirdi.

Sinpaş Gayrimenkul'ün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan finansal duran varlık edinilmesine ilişkin özel durum açıklamasında, satın alma bedelinin 22 aya yayılan aylık taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, Seven Et İstanbul'un, Sancaktepe, Samandıra'da bulunan ve aynı zamanda Sinpaş'ın Lagün Projesinin yer aldığı arsaya komşu olan toplam 46 bin 079,48 metrekare arsaya sahip olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Arsanın ekspertiz değeri KDV Hariç 25.064.123 TL olarak tespit edilmiştir. Seven Et mevcut durumda faal bir şirket olmayıp, söz konusu arsa dışında kayda değer bir aktifi ve borcu bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde Seven Et'in şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi ve arsa üzerinde bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24