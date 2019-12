Sinpaş gıda sektörüne girdi

T24- Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Seven Et Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hisselerinin tamamını 27 milyon 650 bin lira bedelle satın aldığını bildirdi.

Sinpaş Gayrimenkul'ün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan finansal duran varlık edinilmesine ilişkin özel durum açıklamasında, satın alma bedelinin 22 aya yayılan aylık taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, Seven Et İstanbul'un, Sancaktepe, Samandıra'da bulunan ve aynı zamanda Sinpaş'ın Lagün Projesinin yer aldığı arsaya komşu olan toplam 46 bin 079,48 metrekare arsaya sahip olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Arsanın ekspertiz değeri KDV Hariç 25.064.123 TL olarak tespit edilmiştir. Seven Et mevcut durumda faal bir şirket olmayıp, söz konusu arsa dışında kayda değer bir aktifi ve borcu bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde Seven Et'in şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi ve arsa üzerinde bir konut projesi geliştirilmesi planlanmaktadır.”