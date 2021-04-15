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Dünya

Sinovac ile anlaşmaya Messi öncülük etti: Copa America'ya katılacak futbolcular aşılanacak

"Sinovac'ın yöneticileri, onlar için üç forma gönderen Lionel Messi'ye olan hayranlıklarını belirttiler"

15 Nisan 2021 18:40

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