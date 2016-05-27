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Sinop'taki Nurettin Yıldız konferansını protesto eden 17 kişi gözaltına alındı

Protestocular, Yıldız’ın küçük yaştaki çocuklarla evlilik konusundaki açıklamalarını iddia ederek eylem yapmış

27 Mayıs 2016 15:55

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'ın, Sinop'ta katılacağı "Zamanın Sabrı" konulu konferans öncesinde yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. 15 gün önce protestocular, Yıldız’ın küçük yaştaki çocuklarla evlilik konusundaki açıklamalarını iddia ederek eylem yapmış ve ardından etkinlik iptal olmuştu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başsavcılığın talimatıyla kent merkezinde 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan iki şüpheliye ise il dışında oldukları için ulaşılamadı.

Bu arada, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek  yetkililerle bir süre görüştü. Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Karadeniz, demokratik protesto haklarını kullanan kişilerin, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi.

Gözaltı kararını doğru bulmadıklarını ifade eden Karadeniz, "Bu arkadaşları davet etseler hepsi Sinoplu gelip ifadelerini verirlerdi. İşte bizim itiraz ettiğimiz nokta burası. Kendileri davet edilemeden gözaltına alınıyorlar. Avukat arkadaşlarımız gerekli itirazları yaptılar. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'ın 12 Mayıs'ta Sinop vereceği "Zamanın Sabrı" konulu konferans öncesi polisle protestocular arasında arbede yaşanmış ve çıkan olaylar nedeniyle etkinlik iptal edilmişti.

 

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