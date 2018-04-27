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Sinop'ta TOKİ konutları kurayla sahiplerini buldu

Esra AKSU/DİKMEN(Sinop), (DHA) - SİNOP'un Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar, düzenlenen kura çekilişi ile sahiplerini buldu

27 Nisan 2018 18:04

Esra AKSU/DİKMEN(Sinop), (DHA) - SİNOP\'un Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar, düzenlenen kura çekilişi ile sahiplerini buldu.
Dikmen ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar için konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekimi programı düzenlendi. Dikmen İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu\'nda yapılan kura ile 94 aile ev sahibi oldu. Törende ilk kurayı çeken Sinop Valisi Hasan İpek, Erdoğan Kıvanç isimli vatandaşın ismini belirledi. Programa Vali İpek\'in yanı sıra, Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, Dikmen Belediye Başkanı Saim İstanbullu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Başkök, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Lale ve vatandaşlar katıldı.
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