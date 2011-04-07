Sinop'ta, Polis aracına saldırı düzenlendi

T24 - Sinop'un Boyabat İlçesi'nde devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahla ateş açıldı. 3 polis memurunun yaralandığı saldırı ile ilgili bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Olay saat 23.00 sıralarında Boyabat İlçe merkezindeki polis lojmanlarının önünde meydana geldi. Connect araçla devriye görevi yapan polis aracı, ilk belirlemelere göre yakında bulunan mezarlıktan uzun namlulu silahla tarandı. Saldırıda araç içerisinde bulunan 3 polis memuru yaralandı. Güvenlik güçlerinin alarma geçtiği olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat ekipleri ilçe merkezi ile kırsalda geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin küçük bir grup olabileceği ileri sürüldü.



Sinop Valisi Ahmet Cengiz, "Olayın bir terörist saldırı olup olmadığı henüz belli değil. Güvenlik güçlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.





