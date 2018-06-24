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Sinop'ta oy kullanma işlemi başladı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta vatandaşlar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı

24 Haziran 2018 11:58

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta vatandaşlar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı.
Sinop\'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi 08.00 itibariyle başladı. Seçmen kağıtlarını ellerine alan vatandaşlar sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi öncesinde görevliler tarafından seçmenlere kısa bir bilgi verildi. Ardından vatandaşlar oylarını kullandı.
Sandık başlarında kuyruklar oluşurken, oy kullanma işleminin 17.00’ye kadar süreceği belirtildi.

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