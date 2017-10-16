Sinop'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta takla atarak ters dönen otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, bugün Sinop\'un Hastane Yolu mevkiinde meydana geldi. Tuncay Azar yönetimindeki 57 KB 748 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobil elektrik direğine çarparak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü Azar, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI