-SİNOP'TA OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ SİNOP (A.A) - 23.01.2011 - Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 3 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Özgür Boyar (35) yönetimindeki 55 DA 703 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Gelincik Burnu'nda denize düştü. Kazada, sürücü ile İlkay Karabal (30) ve Celalettin Özcanlı (28) hayatını kaybetti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan cesetler, Ayancık Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazada ölenlerden İlkay Karabal ve Celalettin Özcanlı'nın ilçede öğretmen, Özür Boyar'ın ilçe öğretmenevinin müdürü olduğu öğrenildi.