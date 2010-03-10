'Sinop'ta nükleer santral için kararlıyız'

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'ta nükleer güç santralleri kurulması isteği ve kararlılığı içinde olduklarını ifade ederek, ''Bizim 2020 yılına kadar en az yüzde 10'lar seviyesinde bir nükleer güç santralini yakalamış olmamız lazım'' dedi.





Türkiye-Kore İş Forumu çerçevesinde Türkiye ile Kore arasında Sinop'ta nükleer enerji santrali kurulmasına ilişkin iş birliği protokolünün imza töreninde Yıldız, Türkiye-Kore İş Forumu'nda Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı olarak bulunduğunu vurgulayarak, ulaşımdan, bankacılığa kadar bir çok sektörde iş birliği için bir arada olduklarını anlattı.



Bunlardan en önemlisinin nükleer enerji santrallerinin kurulmasıyla alakalı işbirliği olduğunu dile getiren Yıldız, enerji çeşitlendirmesi çalışmalarında, Türkiye'nin enerji politikalarının önemli kalemlerinden bir tanesinin nükleer güç santrallerinin kurulması olduğunu belirtti.



Mersin Akkuyu'da Rusya Federasyonu ile geliştirmeye çalıştıkları bir işbirliği bulunduğunu kaydeden Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Aynı zamanda Sinop'ta nükleer güç santrallerinin kurulması isteğimiz ve kararlılığımız var. Bunlardan en önemlisi Güney Kore ile geliştireceğimiz Sinop'taki nükleer güç santralinin kurulmasıyla alakalı işlemdir. Bugün burada bir ortak bildiri yayınlayacağız ve iyi niyet protokolü imzalamış olacağız.



Bunun arkasından çalışma gruplarımız kurulacak ve 3-4 aylık bir sürede bu anlaşmayı belli bir olgunluk seviyesine getirmeye çalışacaklar. Mutabık kalınması, ortak bir nokta bulunması halinde bir hedef fiyat uygulamasına ulaşılması halinde bu anlaşma daha da farklı bir düzeye çekilmiş olacaktır.''



Bakan Yıldız, Güney Kore'nin nükleer güç santralleri yapımıyla alakalı göstermiş olduğu 40 yıllık performansının örnek bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Güney Kore'nin milli nükleer politikalarını önemli bir seviyeye getirdiklerini söyledi.



Yıldız, ''Bizim 2020 yılına kadar en az yüzde 10'lar seviyesinde bir nükleer güç santralini yakalamış olmamız lazım. Minimum bu açıdan bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum'' dedi.







