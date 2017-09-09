Sinop'ta 'Mutluluk Festivali' başladı

SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta 2\'nci Uluslararası Mutluluk Festivali, yurt içi ve dışından gelen dans toplulukları ile bazı sanatçıların katılımıyla başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı verilerine göre Türkiye\'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop\'ta, 2\'nci Uluslararası Mutluluk Festivali başladı. Güç Birliği Derneği tarafından Sinop Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek festival kapsamında, eski Otogar Mevkii\'nden başlayan ve Uğur Mumcu Meydanı\'nda sona eren kortej yürüyüşü yaptı. Güç Birliği Derneği Başkanı Derya Kökdemir, şöyle dedi:

\"Sinop Güç Birliği Derneği olarak, Sinop halkı olarak uluslararası Mutluluk Festivali ile bu bilincimizi mutluluğumuzu tüm Türkiye insanları ve tüm dünya insanlarıyla paylaşmak istiyoruz. Hatta Eylül ayının ilk haftasının bir gününü dünya mutluluk günü olarak kutlamak istiyoruz. Mutlu insan uyumludur. Mutlu insan sevgi doludur. Mutlu çocuklar yetiştirmeliyiz. Mutlu insanlar yaşatmalıyız. Ve biz inanıyoruz ki bunun yolu, sanattan, bilimden, spordan, sevgiden inançtan geçer.\"



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