Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama: Ölü ve yaralılar var!

Sinop Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Sinop Belediye Başkanı'ndan açıklama

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aldığım duyumlara göre, kaynak yapılırken bir patlama olduğundan bahsettiler. AFAD olsun, emniyet olsun, ambulans olsun hepsi orada. 1 ölü ve 1 yaralıdan bahsediyorlar" diye konuştu.