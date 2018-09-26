Sinop'ta 'kestane karası' nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta halk arasında \'kestane karası\' diye adlandırılan fırtına nedeniyle balıkçılar Karadeniz\'e açılmayıp limana demir attı.

Halk arasında \'kestane karası\' diye adlandırılan fırtına nedeniyle Sinop\'ta balıkçılar, Karadeniz\'e açılamadı. Sinop Limanı\'na demir atan balıkçılar, denize açılmak için fırtınanın dinmesini bekliyor. Balıkçılardan Ahmet Gür, \"Şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz\'e fırtına var. Hava muhalefeti yüzünden şu anda ufak balıkçılar, gırgırlar denize çıkamıyor. Birkaç gün böyle süreceğinden dolayı balık fiyatları biraz yükseldi\" dedi.



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