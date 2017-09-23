Sinop'ta kamyonet takla attı: 2 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Sinop\'un Erfelek İlçesi Mecitdüzü Köyü\'nde meydana geldi. Alaattin Saraç yönetimindeki 57 AR 139 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Alaattin Saraç ile yanında bulunan Şükrü Çökerende yaralanarak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralıları güçlükle araçtan çıkardı. Saraç ve Çökerende, ambulansla Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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