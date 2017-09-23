T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sinop'ta kamyonet takla attı: 2 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

23 Eylül 2017 13:01

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Sinop\'un Erfelek İlçesi Mecitdüzü Köyü\'nde meydana geldi. Alaattin Saraç yönetimindeki 57 AR 139 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Alaattin Saraç ile yanında bulunan Şükrü Çökerende yaralanarak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralıları güçlükle araçtan çıkardı. Saraç ve Çökerende, ambulansla Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ASLANSİNOP DHA SİNOPKaza Sinop ErfelekMecitdüzü KöyüAlaattin SaraçARKazada Alaattin SaraçOlaySaraçDevlet HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24