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SİNOP'TA JANDARMA TİMİNE SİLAHLI SALDIRI SİNOP (A.A)

27 Ekim 2010 20:13

-SİNOP'TA JANDARMA TİMİNE SİLAHLI SALDIRI SİNOP (A.A) - 27.10.2010 - Sinop'un Gerze ilçesi Yenikent beldesinde devriye görevi yapan jandarma timine silahlı saldırıda bulunulması sonucu bir asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolu Yenikent beldesi Şeyh Hüseyin Tepesi mevkisinde devriye görevi yapan jandarma timine uzaktan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.  Ateş açılması sonucu jandarma aracı şarampole yuvarlandı.  Olayda bir askerin yaralandığı, yaralının Samsun'un Bafra ilçesindeki Nafiz Kurt Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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